ميريام فارس بصدر مكشوف في عمّان وناشطون: “ترحم الجفاف العاطفي عند الشباب”! (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، غضب الأردنيين بملابسها المثيرة في حفلها ضمن مهرجان summer jam في العاصمة عمان، والذي استوحيت أجواءه من الأدغال هذا العام.

أغلقت التعليقات

وارتدت ميريام فارس جمبسوت رمادي واسع أوف شولدر، تميز بتفصيلته الجريئة ناحية الصدر، حيث بدا كأنها ترتدي ملابس بحر.

وكانت منطقة البطن شفافة أيضاً، ما زاد طابع الجرأة أيضاً.

وتركت ميريام شعرها الكيرلي منسدلاً مع مساحيق تجميل باللون الفضي تلائم لون الملابس.

وحرصت الفنانة اللبنانية على إغلاق خاصية التعليقات، لكن ذلك لم يمنع الأردنيين من التعبير عن غضبهم عبر فيديوهات متداولة من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب جماهيري

وجاء في التعليقات: “من وجهة نظري عدد الحضور للإغراء فقط واغلبهم شباب ، الصوت تقييمه صفر من ثواني الفيديو”.

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وكتبت أخرى: “عفوا هاي راقصة استعراضية ولا اجد اي نوع من انواع الفن غير العري”.

وعبر ناشط عن غضبه بالقول: “لو حكيت تعال تبرعوا ما بتشوف حدا بس ع حفلات بدفعو”.

وسخرت متابعة من عُريّ فستان ميريام من الأعلى: “كإنها ناسيه تلبس البلوزه؟”.

وطالبت أخرى بوضع معايير خاصة لأزياء الفنانات في الأردن.. وكتبت:” جاي بهالفستان عارفة في جفاف عاطفي عند الشباب.. المفروض منظم الحفلة يحط معايير معينة للباس المطربات زي الدول التانية مو نستقبل مطربات بغنوا ببدلات رقص”.

أفعى

هذا وقد شبهت ميريام نفسها في لقاء على هامش الحفل، بالأفعى.

وقالت ميريام: “جسمي بيساعدني أعمل الحية.. بس بيقولو الحية مش كثير.. بس فيني أرقص مثلها”.

هذا وقد احتفلت ميريام قبل بعيد ميلادها الأربعين من خلال جلسة تصوير مثيرة أرفقت صورَها عبر حسابها على انستغرام.. مع إقفال خاصية التعليق خشيةً من تعرّضها للهجوم.

وضعيات مثيرة

كما احتفلت الفنانة اللبنانية بزيادة عدد مشاهداتها على نتفليكس أو يوتيوب التي بلغت 9.5 مليون مشاهدة.. مع حملها قالبَ حلوى يحمل اسم أغنيتها “توكو تاكا” التي روّجت لكأس العالم في قطر 2023.

طغت الألوان الرمادية أيضاً على أجواء عيد الميلاد، وتوزّعت البالونات باللون الأسود وانتشرت الكونفيتي في أرجاء المكان.. حيث ارتدت فستاناً مفتوحاً حتى خصرها كشف ساقها اليمنى بشكل كامل حتى مؤخرتها.

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كما تعمّدت الفنانة اللبنانية الوقوف بوضعية مثيرة أبرزت مؤخرتها، وكشفت عن ساقها بشكلٍ متعمّد ومثيرة.

أما إطلالتها الثانية، فظهرت ميريام فارس خلالها مرتديةً بدلة رمادية وجاكيتاً مفتوحاً من منطقة الصدر، ونسّقتها مع حزام عريض باللون الأسود يظهر قوامها الممشوق وانتعلت حذاءً أسود بكعبٍ عالٍ.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

وفي إطلالتها الثالثة، فظهرت ميريام فارس مرتديةً بنطالاً بساق واسعة مع معطف جلدي استعانت به لتخبئة منطقة الصدر كونَها تعمّدت عدم ارتداء أيّ قميص أو حمالة صدر.