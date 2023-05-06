منها التعب..أعراض أقل شهرة لمرض السكري

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وطن- مرض السكري هو اضطراب ينجم عن عدم قيام الجسم بإنتاج ما يكفي من الأنسولين أو الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين.

الأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم. وبدونه، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.

وفي هذا السياق، كشف موقع “ndtv” عن 7 أعراض أقل شهرة لمرض السكري.

الرؤية المشوشة

يمكن أن تؤثر مستويات السكر في الدم المرتفعة في الجسم على قدرة العين على التركيز بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

تُعرف هذه الحالة باسم اعتلال الشبكية السكري، والذي ينتج عن تلف الأوعية الدموية في شبكية العين.

كثرة التبول

كثرة التبول هو عرض شائع لهذا المرض. عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم، تعمل الكلى بجهد أكبر لتصفيته، مما يؤدي إلى زيادة التبول.

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جفاف الفم والجلد

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف، والذي يمكن أن يسبب جفاف الفم والجلد. وذلك لأن الجسم يحاول إزالة الجلوكوز الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى الجفاف.

التنميل أو الوخز

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكري. يمكن أن يسبب هذا الشعور بالخدر والوخز والحرقان في اليدين والقدمين وأجزاء الجسم الأخرى.

التعب والضعف

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى الإرهاق والضعف بسبب انخفاض مستويات الطاقة الناتجة عن الجلوكوز الزائد في مجرى الدم. يمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب رداءة النوم، وهو أمر شائع لدى مرضى السكري.

تقلب المزاج

يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة والمنخفضة في الدم على الحالة المزاجية للشخص، مما يسبب التهيج والقلق والاكتئاب. وذلك لأن الجلوكوز مهم لسير عمل الدماغ بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الجلوكوز إلى تقلبات مزاجية.

زيادة الجوع والعطش

يمكن لمستويات السكر المرتفعة في الدم أن تجعل الشخص يشعر بالجوع والعطش طوال الوقت. وذلك لأن خلايا الجسم لا تتلقى ما يكفي من الجلوكوز، مما يؤدي إلى إرسال إشارات الجوع والعطش إلى الدماغ. قد تؤدي هذه الزيادة في الجوع إلى تدهور صحتك إذا كنت تتناول طعامًا غير صحي بانتظام.