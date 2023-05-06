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مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته.. بعد 40 يوم تبين أنها متزوجة من غيره (صور)

نفى والد ريم طارق أن يكون الخلاف بين ابنته وزوجها حسن شاكوش بسبب زواجها قبله دون علمه

كتب رفيف عبدالله
حسن شاكوش وزوجته.. اكتشف أنها كانت على ذمة رجل أعمال وهذه أول صورة لهما! watanserb.com
حسن شاكوش وريم طارق
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وطن– لا تزال أزمة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، تتصدّر المشهد بعدما وصلت الأمور بينهما إلى القضاء عقب شهرين فقط من زفافهما.

رجل أعمال

ونشرت وسائل إعلام محلية، صورة لريم طارق، في أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعى أحمد خليل وصاحب توكيل سيارات.

وهو الأمر الذي أخفته زوجة حسن شاكوش عنه، وما أحدث مشاكل بينهما في الفترة الأخيرة.

ريم طارق وأحمد خليل
ريم طارق وطليقها

وعلق الإعلامي محمد الباز خلال برنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار“: “وفقاً لمصادر مقربة من حسن شاكوش.. فإن سبب المشكلة هو اكتشاف حسن شاكوش أن زوجته كانت متزوجة من شخص غيره”.

بعد 40 يوماً فقط

وأضاف قائلاً: “بعد 40 يوماً حسن شاكوش اكتشف أنها كانت متزوجة من شخص غيره قبل زواجهم ولم تخبره”.

وأشار الباز إلى أنه توقف عنده تصريح لزوجة حسن شاكوش، عندما قالت إن الأخير هو من طلب منها السجود في الفرح حتى يصبح ترند.

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من جهتها، ردّت ريم طارق على صورة زواجها السابق، بإعادة نشر صورة عبر خاصية الستوري كُتب عليها: “ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة.. واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور ودا مش عيب”.

رد ريم طارق

أما والد ريم طارق، فقد نفى أن يكون الخلاف بين ابنته وزوجها، بسبب زواجها قبله دون علمه.

اختلاف وجهات نظر!

وقال والد ريم طارق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” المعروض عبر شاشة “MBC مصر”: “سبب الانفصال هو اختلاف في وجهات النظر ومش هتقدر تكمل.. والاختلاف في أسلوب الحياة والطباع، ودا محدش يضمنه والحمدلله انه ظهر قريب وبدري”.

وتابع: “هي رفضت الوضع اللي شافته طردها من البيت، وخد كل حاجتها الشرعية.. المصوغات الذهبية وقائمة المنقولات، وهذا ما نطالب به”.

وأشار والد ريم طارق إلى أن المشاكل بدأت في نصف رمضان، وكانت مشاكل عادية جداً، وأردف: “لا أريد الحديث فيها، ولن أخوض في مشاكل ابنتي الزوجية.. حالة ابنتي النفسية الحالية ممتازة والحمد لله، وما قالته لي لا يصح البوح به، إن شاء الله نخرج بالمعروف وما فيش أي حاجة بينا”.

تهديد وبلاغ للنائب العام

وحول اتهامات شاكوش لريم بأنها كانت متزوجة قبله، ردّ الأب: “يعمل بلاغ في النيابة بأننا أقدمنا على عمل به غش وتدليس.. أي كلام يجد أن له الحق فيه مكانه هو النيابة العامة.. ولن أتناقش في أمور غير منطقية، ومحاميه أقر أن هذا ليس السبب في الطلاق”.

وتابع: “أتقدم ببلاغ للنائب العام من خلال البرنامج ضد أخ حسن شاكوش المدعو موسى.. والذي هددني في رسالة صوتية بفضح ابنتي وأن شقيقه يتمتع بكامل قواه الزوجية ولديه علاقات متعددة ونفوذ.. وأنه عاشر كل سيدات مصر”.

وتابع والد ريم: “كما أن حسن شاكوش لديه حساب باسمه على السوشيال ميديا بيشهر بابنتي وسأتقدم ببلاغ ضده لمباحث الانترنت، ولم أتوقع منه هذا التصرف”.

وختم والد زوجة حسن شاكوش بالحديث عن إمكانية الصلح قائلاً: “الصلح حاجة بتاعت ربنا، احنا ناس مابنشيلش ولا بنزعل.. لكن لو لي حرية القرار أرفض الصلح، وأرفض الحديث عن تفاصيل حياة ابنتي الزوجية”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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