فيديو أصالة في المركب يستفز مي العيدان: “يا رب تغرق ونخلص” (شاهد)

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وطن- اختارت الفنانة السورية أصالة نصري، لفت الأنظار إلى حفلها في مصر الذي أثار الإعلان عنه جدلا واسعا طيلة الأيام الماضية، بوصولها إلى مقر الحفل عن طريق مركب، وهو المشهد الذي دعا الإعلامية الكويتة مي العيدان لمهاجمتها.

مي العيدان تهاجم أصالة مجددا

وعمدت أصالة للوصول مع زوجها العراقي فائق حسن، إلى مكان حفلها على ضفاف بحيرة “عين الصيرة” الملاصقة للمتحف القومي للحضارة المصرية في العاصمة القاهرة، على متن مركب صغير.

وأثار هذا المشهد جدلا جديدا بشأن الفنانة السورية، وسط تساؤلات عن سبب قيامها بهذا الأمر في ظل حملة الغضب التي طالتها من قبل المصريين بعد إعلانها عن الحفل في “متحف الحضارات”، وتم تغيير موقع الحفل لاحقا.

ومن ضمن من علقوا على هذا المشهد لأصالة، كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان.

#اصاله_في_مصر

ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص#اصالة #اصالة_غير_مرحب_بها pic.twitter.com/Q2gsSmvfd2 — مي العيدان (@mayal3eidan) May 5, 2023

والتي نشرت فيديو أصالة على المركب وعلقت عليه في هجوم عنيف:”ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين.. وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله يا كريم ونخلص.”

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أصالة تعلن التبرع بأجرها

وقالت أصالة خلال الحفل إنها ستتبرع بأجرها بالكامل لـ3 جهات، هي: مستشفى أهل مصر ومستشفى سرطان الأطفال “57357”.

وأضافت أصالة من على خشبة المسرح أنها ستوجه الثلث الأخير من أجرها عن الحفل لرعاية السوريين المقيمين في مصر، داعية للتبرع لكل الجهات المستحقة للدعم.كما قدمت الجزء الثالث من ريع الحفل لابنها خالد الذهبي الذي كان وراء تنظيم الحفل .

💬 أصالة بكلمة مؤثرة عن مصر:

عشت أكثر من نصف عمري هنا معكم وبينكم وربيت أولادي ايضًا وهم مصريون؛ يتحدثون لهجتها ويحبون الفريق المصري وكل أصحابهم منها #اصالة_في_مصر @AssalaOfficial pic.twitter.com/T7raKQHYO2 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 5, 2023

وأعادت صاحبة أغنية “لو تعرفو” التأكيد على أنها لا تستطيع أن تتنكر لفضل مصر عليها خلال مشوارها الفني.

وافتتحت أصالة حفلها بأغنية “شكرا”، وبعد الانتهاء منها قالت لجمهورها: “آخر مرة زرت الشام كان من أكثر من نصف عمري، وسنين طويلة من عمري وأكثر من نصفه بكثير قضيتهم معكم وبينكم”.

وبشكل غير مباشر ردت أصالة على منتقدي إقامة حفلها في مصر لكونها غير مصرية قائلة: “شو هو الوطن غير المستقر، يكون لنا بيت فيه وأولادنا يتربون فيه، ولادي بيحكوا مصري أنا وأمي فقط نتحدث بالسوري”.

وتعرضت أصالة لهجوم شديد بعد إعلانها عن إقامة حفل بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية في عين الصيرة بالقاهرة، وسط مطالبات بإلغاء الحفل أو إسناده إلى أي مطربة مصرية.

وتصدرت وسوم خلال الأيام الماضية مثل #إلغاء_حفل_أصالة و #أصالة_في_مصر مواقع التواصل في مصر.

وقد أبدى البعض استياءه من اختيار فنانة “غير مصرية” لإحياء حدث مصري، بينما أشار آخرون إلى تصريح سابق للفنانة السورية قالت فيها إن للسعودية الفضل الكامل في بناء نجوميتها، الأمر الذي اعتبره كثيرون “نكراناً لفضل مصر” في مسيرتها الفنية.

وهو ما دفع إدارة المتحف القومي للحضارة إلى انكار استضافته لحفل الفنانة السورية وكتب المتحف القومي للحضارة على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بأن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس، وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: «تهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه في أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى، وتشكر إدارة المتحف الجميع على التفهم وحسن التعاون».

وحرصت الفنانة أصالة نصري على الرد على هذه الأزمة، حيث عبرت عن اعتزازها بجمهورها في مصر وحبها للبلد.

وقالت أصالة في تصريحات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى«تويتر»: «أنا ازددت بمصر شهرة ومجدا، وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة».