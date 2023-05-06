السبت, مايو 6, 2023
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فيديو أصالة في المركب يستفز مي العيدان: “يا رب تغرق ونخلص” (شاهد)

أقيم حفل أصالة في مصر، الجمعة، على ضفاف بحيرة "عين الصيرة" الملاصقة للمتحف القومي للحضارة المصرية في العاصمة القاهرة

كتب خالد الأحمد
الفنانة السورية أصالة نصري watanserb.com
الفنانة السورية أصالة نصري
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وطن- اختارت الفنانة السورية أصالة نصري، لفت الأنظار إلى حفلها في مصر الذي أثار الإعلان عنه جدلا واسعا طيلة الأيام الماضية، بوصولها إلى مقر الحفل عن طريق مركب، وهو المشهد الذي دعا الإعلامية الكويتة مي العيدان لمهاجمتها.

مي العيدان تهاجم أصالة مجددا

وعمدت أصالة للوصول مع زوجها العراقي فائق حسن، إلى مكان حفلها على ضفاف بحيرة “عين الصيرة” الملاصقة للمتحف القومي للحضارة المصرية في العاصمة القاهرة، على متن مركب صغير.

وأثار هذا المشهد جدلا جديدا بشأن الفنانة السورية، وسط تساؤلات عن سبب قيامها بهذا الأمر في ظل حملة الغضب التي طالتها من قبل المصريين بعد إعلانها عن الحفل في “متحف الحضارات”، وتم تغيير موقع الحفل لاحقا.

ومن ضمن من علقوا على هذا المشهد لأصالة، كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان.

والتي نشرت فيديو أصالة على المركب وعلقت عليه في هجوم عنيف:”ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين.. وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله يا كريم ونخلص.”

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أصالة في المركب يستفز مي العيدان
أصالة في المركب يستفز مي العيدان

أصالة تعلن التبرع بأجرها

وقالت أصالة خلال الحفل إنها ستتبرع بأجرها بالكامل لـ3 جهات، هي: مستشفى أهل مصر ومستشفى سرطان الأطفال “57357”.

وأضافت أصالة من على خشبة المسرح أنها ستوجه الثلث الأخير من أجرها عن الحفل لرعاية السوريين المقيمين في مصر، داعية للتبرع لكل الجهات المستحقة للدعم.كما قدمت الجزء الثالث من ريع الحفل لابنها خالد الذهبي الذي كان وراء تنظيم الحفل .

وأعادت صاحبة أغنية “لو تعرفو” التأكيد على أنها لا تستطيع أن تتنكر لفضل مصر عليها خلال مشوارها الفني.

وافتتحت أصالة حفلها بأغنية “شكرا”، وبعد الانتهاء منها قالت لجمهورها: “آخر مرة زرت الشام كان من أكثر من نصف عمري، وسنين طويلة من عمري وأكثر من نصفه بكثير قضيتهم معكم وبينكم”.

وبشكل غير مباشر ردت أصالة على منتقدي إقامة حفلها في مصر لكونها غير مصرية قائلة: “شو هو الوطن غير المستقر، يكون لنا بيت فيه وأولادنا يتربون فيه، ولادي بيحكوا مصري أنا وأمي فقط نتحدث بالسوري”.

وتعرضت أصالة لهجوم شديد بعد إعلانها عن إقامة حفل بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية في عين الصيرة بالقاهرة، وسط مطالبات بإلغاء الحفل أو إسناده إلى أي مطربة مصرية.

وتصدرت وسوم خلال الأيام الماضية مثل #إلغاء_حفل_أصالة و #أصالة_في_مصر مواقع التواصل في مصر.

وقد أبدى البعض استياءه من اختيار فنانة “غير مصرية” لإحياء حدث مصري، بينما أشار آخرون إلى تصريح سابق للفنانة السورية قالت فيها إن للسعودية الفضل الكامل في بناء نجوميتها، الأمر الذي اعتبره كثيرون “نكراناً لفضل مصر” في مسيرتها الفنية.

وهو ما دفع إدارة المتحف القومي للحضارة إلى انكار استضافته لحفل الفنانة السورية وكتب المتحف القومي للحضارة على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بأن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس، وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: «تهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه في أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى، وتشكر إدارة المتحف الجميع على التفهم وحسن التعاون».

وحرصت الفنانة أصالة نصري على الرد على هذه الأزمة، حيث عبرت عن اعتزازها بجمهورها في مصر وحبها للبلد.

وقالت أصالة في تصريحات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى«تويتر»: «أنا ازددت بمصر شهرة ومجدا، وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة».

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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