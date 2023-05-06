عروس طنطا تبكي بحرقة بفستان زفافها.. هل كانت تشعر بنهايتها البشعة؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للشابة المصرية آية الشربيني، التي عرفت إعلامياً باسم “عروس طنطا”.

غير مرتاحة

وتظهر عروس طنطا التي قتلها زوجها بعد يومين فقط من حفل الزفاف، وهي تبكي بحرقة خلال الحفل.

وفسر الناشطون بكاءها ونظراتها، وكأنها غير مرتاحة وتشعر بمصيرها المأساوي.

وجاء في التعليقات: “يعيني يا بنتي! شكلها مش مرتاح خالص.. لا حول ولا قوة الا بالله”.

“متزوجة غصب”

وكتبت ناشطة: “متجوزة غصب عنها و باين ياعيني، ربنا يرحمها وينتقم منه”.

وقالت متابعة: “طب والله شكله يخوف اصلا ومريب وشكلها مكانتش فرحانة.. ربنا يرحمها يارب”.

- Advertisement -

وأجمع معظم المتابعين على أن عروس طنطا كانت مغصوبة على زوجها الذي أنهى حياتها طعناً بالسكين، بعد 48 ساعة فقط من الزفاف.

وكتب ناشط: “من نظرت العروس الصحية باين عليها الأسى وعدم الرضى.. وهنا يجب أن تحسن الاختيار.. البنت أمانة برقية أهلها يعني أكرموها وهي تغادر بيت أهلها برجل يحميها ويخاف عليها ويرحمها ولكن للأسف من الصورة العريس غير مناسب.. وهذه كانت النهاية رحمها الله انسها الله عوضها الله الجنة يارب العالمين”.

شاذ جنسياً

وكانت والدة العروس آية الشبيني، قد أكدت في تصريحات صحفية أنه عندما تقدم الزوج القاتل لخطبة ابنتها سألوا عنه جيرانه، وأثنوا عليه وعلى حُسن خُلُقه، ولكن بعد الحادث انتشرت أقاويل عن كونه “شاذ” ولا يصلح للزواج.

وأضافت والدة عروس طنطا: “لما واجهنا أهل القرية قالولنا “لقيناكم فرحانين ببعض فسكتنا”.. وعلمت بالجريمة أثناء ذهابي لشراء الخبز من فرن القرية، “قالولى بنتك انتحرت وموتت نفسها، وأخوها عندها من الفجر”.

وتابعت: “لا أُصدق ما حدث.. أشعر أنني في حلم أو غيبوبة، وأنتظر دخولها المنزل.. لا أصدق أن ابنتى ماتت، وأقف أمام قبرها.. ناس بتبارك وناس بتعزى بعد ما أخد روحها خد روحي معاها”.

حقوق شرعية

وكان الزوج المتهم، قد اعترف أنه تعدّى عليها قاصدًا موتها وإزهاق روحها لرفضها إعطاءه حقوقه الشرعية.

وقال قاتل عروس طنطا في التحقيقات: “تسللت من خلفها وهي تجلس على طرف السرير وتمسك هاتفها المحمول.. وقمت بالتعدي عليها بالطعنات من الخلف حتى وقعت على الأرض أمام السرير”.

وتابع: “قمت بطعنها طعنات متتالية حتى تأكدت أنها فارقت الحياة”.

وأكد المتهم أنه بيّت النية وجهز سلاحًا أبيض من المطبخ للتخلص من زوجته.

واعترف الزوج بقتل زوجته لرفضها طلباته للفراش وامتناعها عن ممارسة العلاقة الزوجية، مضيفاً أنه نشبت بينهما مشادة حادة اضطُرّ على إثرها لذبحها بسكين وإنهاء حياتها.