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ظهور لافت لولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز

نظّمت بريطانيا، السبت، مراسم تتويج فخمة هي الأولى من نوعها منذ 70 عاما مع جلوس الملك تشارلز على العرش في طقوس مسيحية مهيبة

كتب خالد الأحمد
ولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز watanserb.com
ولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز
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وطن- شارك ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث التي أجريت، السبت، في كنيسة “وستمنستر آبي” في العاصمة البريطانية لندن.

ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وجاءت هذه المشاركة نيابة عن سلطان البلاد والده هيثم بن طارق آل سعيد وبتكليف سام منه، كما أشارت “وكالة الأنباء العمانية“.

ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث
ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

ونظّمت بريطانيا، السبت، مراسم تتويج فخمة هي الأولى من نوعها منذ 70 عاما مع جلوس الملك تشارلز على العرش في طقوس مسيحية مهيبة وأكثر من ألف عام من التاريخ.

ووصل ذي يزن بن هيثم آل سعيد إلى “وستمنستر” في لندن لحضور مراسم التتويج التاريخية.

وبدا ولي العهد العماني، وهو يسير مع الوفد العماني ويدخل إلى قاعة التتويج، كما ظهر في المشهد الأميرة للا مريم، شقيقة ملك المغرب محمد السادس، التي كانت تنوب عنه أيضا في حفل التتويج.

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وبحسب صحيفة “الوطن” العمانية نقل ذي يزن خلال لقائه بالملك تهاني السلطان هيثم بن طارق وتمنياته الطيبة، للملك تشارلز بالصحة والعافية والتوفيق الدائم، وللشعب البريطاني الصديق بالتقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمَّل الملك تشارلز الثالث السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد بالغ تحياته وتقديره إلى السلطان هيثم بن طارق، وخالص تمنياته له بدوام الصحة والعافية ومديد العمر، وللشعب العُماني بمزيد من الرقي والنماء.

تتويج الملك تشارلز الثالث

وتوَّج كبير أساقفة كانتربري الملك تشارلز الثالث، ليكون ملكًا للمملكة المتَّحدة في مناسبة تاريخية وحدث مُهِم يجرى لأوَّل مرَّة منذ تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في يونيو 1953، التي كرّست 70 سنة من حياتها للخدمة المتفانية لتكون العاهل البريطاني الأطول خدمة بتاريخ بريطانيا.

ويعد تتويج الملك وقرينته الملكة كاميلا حدث تراثي كبير بالنسبة للمملكة المتحدة، ويلقى صداه في أنحاء العالم، وحظيت سوف مراسم التتويج بحضور زعماء من أنحاء العالم شهدوا واحتفلوا بمراسم التتويج التاريخية هذه والفعاليات المصاحبة لها.

وكانت السفارة البريطانية لدى سلطنة عُمان أقامت حفل استقبال بمناسبة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين بالسلطنة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة، وذلك بفندق قصر البستان.

وترتبط سلطنة عمان وبريطانيا بمعاهدة الصداقة التي تعود إلى العام 1798 والتي رسخت العلاقات بين البلدين ومسارها.. في عام 2019 صدر مرسوم سلطاني بالتصديق على «الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة والتعاون الثنائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية» وهي اتفاقية تتجدد كل عشر سنوات.

ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث
ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

من هو ذي يزن بن هيثم بن طارق؟

ولد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد في 21 أغسطس/ آب من عام 1990 وهو النجل الأكبر للسلطان و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

وعرف عن ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 32 عاما، اهتمامه بالشباب حيث كان راعيا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، كما كان راعيا لكأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه.

كما تم تعيينه وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس/آب من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان في 11 يناير 2020، قبل إجراء السلطان هيثم تعديلات بنظام الحكم عينه بموجبها وليا للعهد في يناير من العام 2021.

المصدرتويتر، صحيفة "الوطن" العمانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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