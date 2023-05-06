السبت, مايو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدصورة عبير موسي مع حاخامات في سفارة إسرائيلية تقلب تونس
الهدهد

صورة عبير موسي مع حاخامات في سفارة إسرائيلية تقلب تونس

عبير موسي تعد من الشخصيات السياسيّة المثيرة للجدل في تونس، وهي تناهض الإسلاميين وتدافع عن نظام الحكم ما قبل 2011

كتب خالد السعدي
صورة عبير موسي مع حاخامات في سفارة إسرائيلية تقلب تونس watanserb.com
صورة عبير موسي مع حاخامات
- Advertisement -

وطن- أثيرت حالة من الجدل في تونس، بعد انتشار صورة زعم ناشروها أنّها تظهر رئيسة “الحزب الدستوريّ الحرّ” في تونس عبير موسي في السفارة الإسرائيليّة في باريس.

وأظهرت الصورة، أشخاصًا جالسين حول طاولة يرتدون ما يبدو أنّها قلنسوة يهودية وإلى جانبهم رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي.

وقال ناشطون نشروا هذه الصورة: “عبير موسي خلال اجتماعها بالحاخامات الصهاينة في سفارة إسرائيل المزعومة في فرنسا لتلقي التعليمات الممنهجة، نطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق”

وظهرت في هذه الصورة سيّدة ترتدي وشاحاً أبيض على رأسها، وقد عمد مروّجو الصورة المركّبة إلى إبدال صورة هذه السيّدة بصورة لعبير موسي ملتقطة عام 2019.

حقيقة الصورة
إلا أنّ الصورة التي يزعم ناشروها أنّها تظهر موسي في سفارة إسرائيليّة مركّبة.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من الصورة منشورة عام 2020 ضمن مقالٍ عن منظمة إسرائيليّة.

فقد قال موقع القدس العربي، إن جمعيات صهيونية تتقاسم الأدوار في انتهاك حقوق الفلسطينيين والاعتداء عليهم وعلى حقوقهم المتنوعة سرا وعلانية، ومنها من يتولى عملية تبييض صفحتها والدفاع عنها كما تفعل جمعية “حونينيو” المتشددة الناشطة في تغطية الإرهاب اليهودي قضائيا.

- Advertisement -

وتنشط منظمة “حونينو” المتطرفة في الدفاع عن منظمات يهودية إرهابية، مثل عصابة “تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” وغيرهما، وباتت ذراعها القانوني، وقد جاء اسمها من إحدى آيات أسفار المزامير التوراتية الداعية الربّ للرحمة.

عبير موسي مثيرة للجدل دائما
وتعدّ عبير موسي التي تتزعّم الحزب الدستوري الحرّ، من الشخصيات السياسيّة المثيرة للجدل في تونس، وهي تناهض الإسلاميين وتدافع عن نظام الحكم ما قبل 2011.

وكانت موسي من وجوه حزب التجمّع الدستوري الديموقراطي الحاكم خلال فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

اتهامات عبير موسي لنقابة الصحفيين
وقبل أيام، وجهت عبير موسي اتهامات لنقابة الصحفيين التونسيين وبعض الإعلاميين بربط علاقات مع الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين فيما ردت النقابة بقرار رفع قضية ضد موسي.

ورأى مراقبون أن الاتهامات محاولة لإرباك الوضع في تونس خاصة أن الرئيس قيس سعيد سحب البساط عن موسي في ملف التصدي للإسلام السياسي وخاصة إيقاف زعيمه راشد الغنوشي.

وأوضحت موسى في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن النقابة وعددا من الإعلاميين أسسوا لعلاقة مع ” شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.

ووصفت موسي الشبكة بانها مشبوهة وتم تأسيسها من قبل قيادات في جماعة الإخوان حيث طالبت بالتحقيق في أسباب تواجدها في تونس وعلاقتها بمملكة اطلنتس الافتراضية.

النقابة ترد على عبير موسي
وردت نقابة الصحفيين على الاتهامات التي وجهتها موسي، حيث أكدت “نفيها القطعي ورفضها المطلق لكل ما قدمته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من مغالطات وضغط وتشويه بحق النقابة وعدد من الصحافيين والصحافيات المذكورين في فيديو قامت بنشره.

وقالت إن “ما قدمته عبير موسي من مغالطات، ومن ورائها مجموعة مخبرين سابقين وحاليين متخصصين في التضليل والتطبيل والدعاية النوفمبرية (نسبة إلى نظام بن علي) سيكون محل ملاحقات قضائية من قبل نقابة الصحافيين”.

وشددت النقابة على التزامها “بالعمل ضمن مؤسسات إقليمية ودولية للصحافيين معلومة للجميع، أهمها الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الإفريقي للصحافيين، ولا علاقة تربط النقابة ولا رئيسها بالشبكة المذكورة ولا صحة لما تروجه رئيسة الحزب الدستوري الحر وجماعتها”.

المصدرموقع القدس، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

التونسية مريم الدباغ في إطلالة مثيرة تكشف صدرها مع سيجار متحدية الحكم بسجنها! (شاهد)

الهدهد

إسرائيل تفجر مفاجأة مدوية عما تملكه إيران من قدرات نووية ورعب كبير

الهدهد

حج الفلسطينيين – الإسرائيليين.. أحدث خطوات التطبيع بين الرياض وتل أبيب

الهدهد

“حسناء الموساد”.. سبب وفاة “إيزابيل بيدرو” أشهر جاسوسة في مصر

تقارير

يعيد تونس للخلف.. “انقلاب بطيء” يقوده قيس سعيد و”فايننشال تايمز” تحذر

الهدهد

“سيوف وأسلحة بيضاء”.. فيديو غريب لأطفال يصدم التونسيين وتدخل رسمي

الهدهد

استشهاد خضر عدنان.. تغريدة مستفزة من إيدي كوهين تثير غضبا عارما

تقارير

“المستبد”.. فورين بوليسي: قيس سعيد يغطي على فشله باعتقال الغنوشي

الهدهد

قطر تغلق شركة هندية بعد تورط ضباط يعملون بها بالتجسس لصالح إسرائيل..هذا مصيرهم!

الهدهد

كوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش ويستفز العرب.. ما علاقة علم إسرائيل؟

الهدهد

لحظة هجوم إسرائيلي على مستودع ذخيرة تابع لحزب الله في حمص السورية ونيران كثيفة

الهدهد

كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإماراتية تطارده (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ريكي مارتن يعتدي جنسيا على ابن شقيقه والأخير يقاضيه بمبلغ 10 ملايين دولار.. تفاصيل صادمة!

ابنة عمرو دياب من شيرين رضا تنافس أخواتها في التعري بصورة من الحمام! (شاهد)

ميسي يُرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

فيصل القاسم يفضح تسول بشار الأسد من الزعماء العرب بسبب المخدرات

عروس طنطا تبكي بحرقة بفستان زفافها.. هل كانت تشعر بنهايتها البشعة؟ (فيديو)

لم يُعلق حذائه بعد.. إبراهيموفيتش يُحدد وجهته المقبلة

رد فعل أمير قطر على وضع ريشي سوناك “رِجل على رِجل” أمامه يشعل مواقع التواصل (شاهد)

حسن شاكوش يرد على اتهام ريم طارق له بـ”الزنا” والسرقة ويكشف مفاجأة! (شاهد)

شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم ولحظة انتشال جثمانيهما (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا والتوقيت في نهائي كأس الملك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC