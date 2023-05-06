سخرية واسعة من السيسي بعد ظهوره في اجتماع رسمي وخلفه “هذه الآية القرآنية”

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وطن- سخر ناشطون مصريون، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما ظهر في اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين وفي الخلفية صورة آية قرآنية تزعم امتلاكه الحكمة، فيما تمت الإشارة إلى أنه يحاول تطويع الدين لتلميع صورته.

وكان السيسي يعقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، وظهرت لوحة مكتوب عليها آية قرانية تقول “يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا”.

وأثارت الآية القرآنية تساؤلات عن مغزى السيسي وضعها، وسط أحاديث عن أنه يحاول استغلال الدين بشكل مستمر في عمله، وذلك في محاولة للإدعاء بأن الله منحه الحكمة والقدرة على تدبير الأمور وحسن التصرف معها.

سخرية واسعة

وكتب المعارض المصري شريف عثمان في تغريدة عبر تويتر: “يؤتي الحكمه من يشاء.. صدق الله العظيم.. من حائط طبيب الفلاسفة.. بلحه بن نخل العجوي”.

"يؤتي الحكمه من يشاء"

صدق الله العظيم.

من حائط طبيب الفلاسفه

بلحه بن نخل العجوي pic.twitter.com/3CbXLuLPOk — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) May 4, 2023

ونشر المعارض حسام بهجت، الصورة ووصفها بأنها تحمل الطابع الرسمي.

صورة رسمية

٤ مايو ٢٠٢٣ pic.twitter.com/pXz4h2wSyF — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) May 5, 2023

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وقال أسامة : “صورة أمس بصفحة المتحدث الرسمي للرئاسة.. شوف المكتوب وراه “يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا..” صورة كانت ممكن تمر مرور الكرام لكن الوحيد اللي بيتكلم عن قد ايه هوا حكيم وفهمناها سليمان.. إنت متخيل الراجل دا شايف نفسه فين؟”.

صورة أمس بصفحة المتحدث الرسمي للرئاسة.. شوف المكتوب وراه "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.." صورة كانت ممكن تمر مرور الكرام لكن الوحيد اللي بيتكلم عن قد ايه هوا حكيم وفهمناها سليمان..

انت متخيل الراجل دا شايف نفسه فين؟ https://t.co/fOWFT1816C pic.twitter.com/jofcDP0dLu — OSAMa #FSGOUT (@osGerrard8) May 5, 2023

فيما غردت إيمان: “الآية قبلها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.. الآية بعدها وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار”.

الآية قبلها " الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه و فضلا و الله واسع عليم "

الآية بعدها" و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه و ما للظالمين من انصار"

🤷‍♀️ https://t.co/PsgHLx3Cba — Eman (@Elmahdy7e) May 5, 2023

اجتماع السيسي

والاجتماع المشار إليه عقده السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير وزير النقل، وأحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيان رئاسي، إن السيسي اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ووفق البيان، وجه السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة.



ودعا لتحقيق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام، وفق البيان.