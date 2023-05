ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

- Advertisement -

وطن- أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، عن موعد الإطلاق المستهدف لمهمة الفضاء التاريخية للمملكة العربية السعودية والتي سترسل أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وهي الباحثة في سرطان الثدي ريانة برناوي.

وقالت “ناسا للعمليات الفضائية” في تغريدة لها، الجمعة، نقلها موقع space، إن ما يعرف بعملية “أكسيوم ميشن2” (AX-2) ستنطلق في 21 مايو المقبل.

وبحسب التغريدة سيتم الإطلاق في حدود الساعة الخامسة و37 دقيقة عصرا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (منتصف الليل و37 دقيقة بتوقيت الرياض).

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن رائدي الفضاء اللذين سيسافران إلى محطة الفضاء الدولية هذا الربيع في مهمة رواد فضاء خاصة من قبل شركة “أكسيوم سبيس”.

