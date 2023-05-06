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زوجة أمير قطر تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز (شاهد)

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة الأمير تميم بن حمد لفتت الأنظار في حفل تتويج تشارلز الثالث

كتب باسل النجار
زوجة أمير قطر في حفل تتويج الملك تشارلز watanserb.com
زوجة أمير قطر في حفل تتويج الملك تشارلز
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وطن- شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، عبر حسابه الرسمي بتويتر لقطات من حضوره رفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، في المملكة المتحدة.

وكان الشيخ تميم ضمن المشاركين اليوم، السبت، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الذي أقيم في “وستمنستر آبي” بالعاصمة البريطانية لندن.

أمير قطر وزوجته في حفل تتويج الملك تشارلز

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر الأمير القطري عدة صور لاقت تفاعلا كبيرا، توثق حضوره حفل التتويج.

وعلق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقوله:”سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء.”

وأشار “آل ثاني” إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، خلال زيارته أيضا سبل تعزيز العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأضاف: “وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات.”

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وظهرت الشيخة جواهر زوجة أمير قطر بإطلالة أنيقة جدا، لفتت الأنظار إليها.

وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور زوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد، وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة.

أمير قطر وزوجته في حفل تتويج الملك تشارلز
أمير قطر وزوجته في حفل تتويج الملك تشارلز

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

واليوم، السبت، ظهر الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام بعد أن جرت مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا والملكة كاميلا.

وقد شهد المراسم المئات من الضيوف البارزين في ويستمينستر آبي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المهنئين، الذين تجمعوا في وسط العاصمة البريطانية، لندن.

أدى الملك قسم التتويج وأصبح أول ملك يؤديه بصوت مرتفع خلال تتويجه.

ويشار إلى أنه لم يظهر الأمير هاري من الشرفة رفقة العائلة الملكية، حيث يبدو أنه قد ترك العائلة بعد مراسم التتويج. كما لم يتواجد الأمير أندرو في الشرفة أيضًا.

أمير قطر وزوجته في حفل تتويج الملك تشارلز
أمير قطر وزوجته في حفل تتويج الملك تشارلز

من هي الشيخة جواهر بنت حمد؟

جدير بالذكر، أنّ الشيخة القطرية جواهر بنت حمد، تبلغ من العمر 38 عامًا، ولديها أربعة أطفال.

ويشار إلى أن أول ظهور رسمي لها كان في مايو 2022، حيث رافقت الأمير تميم في زيارته إلى إسبانيا.

وفي سبتمبر 2022 أيضاً، شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفقةَ زوجته الشيخة جواهر بنت سحيم، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومراسم دفنها.

وكان ظهور زوجة الشيخ تميم لافتاً خلال مراسم التشييع وداخل قصر باكنغهام الملكي، حيث إن ظهورها في الأساس يكون نادراً، وكان هذا ثاني ظهور رسمي لها، عقب ظهورها رفقة الأمير تميم في زيارته لإسبانيا بنفس العام.

وظهرت الشيخة جواهر بإطلالة كلاسيكية ومكياج خافت، كما كشفت عن شعرها، واعتمدت تسريحة بسيطة.

ووقتها نشر الديوان الأميري القطري وقتَها صوراً للشيخة جواهر آل ثاني، أثناء لقائها الملك تشارلز الثالث.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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