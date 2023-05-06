زوجة أمير قطر تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز (شاهد)

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وطن- شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، عبر حسابه الرسمي بتويتر لقطات من حضوره رفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، في المملكة المتحدة.

وكان الشيخ تميم ضمن المشاركين اليوم، السبت، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الذي أقيم في “وستمنستر آبي” بالعاصمة البريطانية لندن.

أمير قطر وزوجته في حفل تتويج الملك تشارلز

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر الأمير القطري عدة صور لاقت تفاعلا كبيرا، توثق حضوره حفل التتويج.

سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء، وقد بحثت مع رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارتي سبل تعزيز علاقاتنا التاريخية المتينة، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات. pic.twitter.com/9NAM4YLNmX — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 6, 2023

وعلق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقوله:”سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء.”

وأشار “آل ثاني” إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، خلال زيارته أيضا سبل تعزيز العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأضاف: “وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات.”

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وظهرت الشيخة جواهر زوجة أمير قطر بإطلالة أنيقة جدا، لفتت الأنظار إليها.

وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور زوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد، وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة.

سمو الأمير المفدى وسمو الشيخة جواهر حرم سمو الأمير يشاركان في مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وذلك في وستمنستر آبي في لندن. https://t.co/kGozoY8j4C pic.twitter.com/j86XQsEErx — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 6, 2023

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

واليوم، السبت، ظهر الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام بعد أن جرت مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا والملكة كاميلا.

وقد شهد المراسم المئات من الضيوف البارزين في ويستمينستر آبي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المهنئين، الذين تجمعوا في وسط العاصمة البريطانية، لندن.

" حضور ممثلين من 200 دولة في مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لـ #بريطانيا".. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا 👇 pic.twitter.com/m9sNEuscz1 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 6, 2023

أدى الملك قسم التتويج وأصبح أول ملك يؤديه بصوت مرتفع خلال تتويجه.

ويشار إلى أنه لم يظهر الأمير هاري من الشرفة رفقة العائلة الملكية، حيث يبدو أنه قد ترك العائلة بعد مراسم التتويج. كما لم يتواجد الأمير أندرو في الشرفة أيضًا.

من هي الشيخة جواهر بنت حمد؟

جدير بالذكر، أنّ الشيخة القطرية جواهر بنت حمد، تبلغ من العمر 38 عامًا، ولديها أربعة أطفال.

ويشار إلى أن أول ظهور رسمي لها كان في مايو 2022، حيث رافقت الأمير تميم في زيارته إلى إسبانيا.

وفي سبتمبر 2022 أيضاً، شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفقةَ زوجته الشيخة جواهر بنت سحيم، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومراسم دفنها.

وكان ظهور زوجة الشيخ تميم لافتاً خلال مراسم التشييع وداخل قصر باكنغهام الملكي، حيث إن ظهورها في الأساس يكون نادراً، وكان هذا ثاني ظهور رسمي لها، عقب ظهورها رفقة الأمير تميم في زيارته لإسبانيا بنفس العام.

سمو الأمير المفدى وحرم سمو الأمير يحضران مراسم الاستقبال الذي أقامه جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة الصديقة، لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول والحكومات المشاركين في مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام. https://t.co/yhMGnSx036 pic.twitter.com/YmKzYbjXvr — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 18, 2022

وظهرت الشيخة جواهر بإطلالة كلاسيكية ومكياج خافت، كما كشفت عن شعرها، واعتمدت تسريحة بسيطة.

ووقتها نشر الديوان الأميري القطري وقتَها صوراً للشيخة جواهر آل ثاني، أثناء لقائها الملك تشارلز الثالث.