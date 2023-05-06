رد فعل أمير قطر على وضع ريشي سوناك “رِجل على رِجل” أمامه يشعل مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا يوثق لحظة استقبال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي وصل العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

ووفقا للفيديو المتداول، فغنه ما إن جلس الزعيمان على الكراسي المخصصة لهما في مبنى رئاسة الوزراء البريطانية حتى قام “سوناك” بوضع “رجل على رجل” موجها قدمه اليسرى نحو أمير قطر، ليقوم الشيخ تميم على الفور بوضع رجله اليمنى على اليسرى موجها قدمه نحو “سوناك”.

لقطة جميلة لردة فعل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه، اليوم الجمعة، رئيس وزراء بريطانيا في لندن.

ذكّرتنا بردة فعل الطيب أردوغان أمام أوباما في واشنطن. زعامة 🇹🇷👏🏻🇶🇦 pic.twitter.com/jqr7hYbDkI — Hamza Tekin حمزة تكين 🇹🇷 (@Hamza_tekin2023) May 5, 2023

واقعة مماثلة بين أوباما وأردوغان

الواقعة ذكرت الناشطين بموقف مشابه حدث في البيت الأبيض، خلال استقبال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك اوباما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء.

وبحسب الفيديو، فغنه ما إن قام “أوباما” برفع قدمه في وجه “أردوغان” حتى رد الرئيس التركي الحركة نفسها موجها قدمه نحو أوباما.

إشادة المغردين برد فعل امير قطر

ما فعله أمير قطر وردة فعله السريعة على ما وصفه المغردون تعالي ريشي سوناك، أثار إعجاب، الذين أشادوا به وبثقته بنفسه.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الكويتي عبدالوهاب الساري معلقا على الفيديو:” هذا التعامُل المُناسب مع الغرب .. وضع القدم على الاخرى في وجوههم ووسط عواصمهم هذا المُنتَظَر منذُ زمن بعيد”.

هذا التعامُل المُناسب مع الغرب .. وضع القدم على الاخرى في وجوههم ووسط عواصمهم هذا المُنتَظَر منذُ زمن بعيد — عبدالوهاب الساري (@a_alsarii90) May 5, 2023

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أما الإعلامي المصري والمذيع على قناة “الجزيرة مباشر” أيمن عزام فقال:” الثقة لها رجال”.

الثقة لها رجال — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) May 5, 2023

وعلق طواري محمد الطواري على ما فعله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقول:” الكرامة الكرامة لا يعرفها الا اهل المكارم”.

الكرامة الكرامة

لا يعرفها الا اهل المكارم — ﮼طواري،محمد،الطواري (@taltawari) May 5, 2023

من جانبه، أشاد المستشار القانوني القطري برد فعل الأمير تميم، متقدا تصرف “سوناك” قائلا:” ينبغي على الغرب والشرق أن يتعرفوا على لغة الاحترام المتبادل وحيث إن استخدام لغة الصغار لم تعد مقبولة. وكان من المناسب أن يعرف رئيس الوزراء الهندي وأميرة الملك شارلز قيمة الضيافة والاستقبال الحسن، وأن يحترموا ثقافتنا.”.

@ukinqatar

ينبغي على الغرب والشرق أن يتعرفوا على لغة الاحترام المتبادل وحيث إن استخدام لغة الصغار لم تعد مقبولة. وكان من المناسب أن يعرف رئيس الوزراء الهندي وأميرة الملك شارلز قيمة الضيافة والاستقبال الحسن، وأن يحترموا ثقافتنا. هنا في #قطر، هنا الأمير #تميم_بن_حمد_ال_ثاني. — أ.عبدالله التميمي (@Mr_Abdulla_Ali) May 5, 2023

أمير قطر وحرمه يحضرن مراسم الاستقبال التي أقامها الملك تشارلز الثالث

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبرفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، قد وصلا لندن الجمعة وحضرا مراسم الاستقبال التي أقامها الملك تشارلز الثالث لقادة الدول والحكومات المشاركين في مراسم تتويجه في قصر باكنغهام.

وبحسب ما نقله الديوان الاميري القطري، فقد أعرب الشيخ تميم بن حمد وحرمه الشيخة جواهؤ عن خالص التهاني للملك تشارلز الثالث وللملكة كاميلا، متمنين لهما التوفيق والسداد، وللعلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة مزيدا من التطور والنماء.