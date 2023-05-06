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رد فعل أمير قطر على وضع ريشي سوناك “رِجل على رِجل” أمامه يشعل مواقع التواصل (شاهد)

الواقعة ذكرت برد فعل "أردوغان" على "أوباما" خلال قيامه بنفس الحركة في االبيت الابيض قبل سنوات

كتب باسل النجار
رد فعل أمير قطر على وضع ريشي سوناك
أمير قطر على وضع ريشي سوناك "رِجل على رِجل"
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا يوثق لحظة استقبال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي وصل العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

ووفقا للفيديو المتداول، فغنه ما إن جلس الزعيمان على الكراسي المخصصة لهما في مبنى رئاسة الوزراء البريطانية حتى قام “سوناك” بوضع “رجل على رجل” موجها قدمه اليسرى نحو أمير قطر، ليقوم الشيخ تميم على الفور بوضع رجله اليمنى على اليسرى موجها قدمه نحو “سوناك”.

واقعة مماثلة بين أوباما وأردوغان

الواقعة ذكرت الناشطين بموقف مشابه حدث في البيت الأبيض، خلال استقبال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك اوباما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء.
وبحسب الفيديو، فغنه ما إن قام “أوباما” برفع قدمه في وجه “أردوغان” حتى رد الرئيس التركي الحركة نفسها موجها قدمه نحو أوباما.

إشادة المغردين برد فعل امير قطر

ما فعله أمير قطر وردة فعله السريعة على ما وصفه المغردون تعالي ريشي سوناك، أثار إعجاب، الذين أشادوا به وبثقته بنفسه.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الكويتي عبدالوهاب الساري معلقا على الفيديو:” هذا التعامُل المُناسب مع الغرب .. وضع القدم على الاخرى في وجوههم ووسط عواصمهم هذا المُنتَظَر منذُ زمن بعيد”.

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أما الإعلامي المصري والمذيع على قناة “الجزيرة مباشر” أيمن عزام فقال:” الثقة لها رجال”.

وعلق طواري محمد الطواري على ما فعله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقول:” الكرامة الكرامة لا يعرفها الا اهل المكارم”.

من جانبه، أشاد المستشار القانوني القطري برد فعل الأمير تميم، متقدا تصرف “سوناك” قائلا:” ينبغي على الغرب والشرق أن يتعرفوا على لغة الاحترام المتبادل وحيث إن استخدام لغة الصغار لم تعد مقبولة. وكان من المناسب أن يعرف رئيس الوزراء الهندي وأميرة الملك شارلز قيمة الضيافة والاستقبال الحسن، وأن يحترموا ثقافتنا.”.

أمير قطر وحرمه يحضرن مراسم الاستقبال التي أقامها الملك تشارلز الثالث
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبرفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، قد وصلا لندن الجمعة وحضرا مراسم الاستقبال التي أقامها الملك تشارلز الثالث لقادة الدول والحكومات المشاركين في مراسم تتويجه في قصر باكنغهام.
وبحسب ما نقله الديوان الاميري القطري، فقد أعرب الشيخ تميم بن حمد وحرمه الشيخة جواهؤ عن خالص التهاني للملك تشارلز الثالث وللملكة كاميلا، متمنين لهما التوفيق والسداد، وللعلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة مزيدا من التطور والنماء.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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