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دنيا بطمة تستبدل فستان السهرة الفاضح بآخر من أجل الملك محمد السادس (شاهد)

انتقد البعض أن تنتقل الفنانة من القفطان إلى الملابس شبه العارية بعدما مثلت صورة المرأة المغربية بلباسها الأصيل

كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في أحدث حفلاتها بفستان سهرة صارخ وجريء، مناقض تمام لإطلالتها بعدها في في مهرجان أفريفاطا في دورته الثالثة.

رقص وهز

وارتدت دنيا بطمة فستاناً أسوداً لامعاً، أوف شولدر من ناحية واحدة، تميز بفتحة ساق جانبية تكشف الكثير.

وأشعلت بطمة الحفلة بالغناء والرقص، الذي ركزت فيه على استعراض منحنيات جسدها الجديدة وكشف ساقها حتى الفخذ.

لكن بطمة اختارت بعدها إطلالة محتشمة أثناء مشاركتها في فعالية النسخة الثالثة من مهرجان أفريفاطا الدولي تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.

قفطان أزرق

وارتدت الفنانة المغربية قفطاناً باللون الأزرق، وأدت مجموعة من الأغاني الوطنية معبرة عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث.. والذي يسلط هذا المهرجان الضوء على الأعمال الحافلة سواء الثقافية كانت أو الفنية خلال العام.

وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “انستجرام“: ” تشرفت بتكريمي اليوم في الدورة الثالثة من مهرجان “أفريفاطا” بعاصمة الثقافة الإفريقية رباط الأنوار في رحاب مسرح محمد الخامس العريق.. تحت الرعاية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

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وتابعت: ” شكرا على هذا التكليف والتشريف وأتمنى أن أبقى دائما كما عهدتموني مشرفة للمرأة المغربية وللباسنا المغربي الأصيل… مع حبي لكم”.

لباس مغربي أصيل

وأشاد المتابعون بإطلالة دنيا بطمة في المهرجان.. بينما انتقد البعض أن تنتقل الفنانة من القفطان إلى الملابس شبه العارية بعدما مثلت صورة المرأة المغربية بلباسها الأصيل على حد تعبيرها.

وكانت دنيا بطمة قد أثارت الجدل بعد تصريحها بعدم خضوعها لأي عملية تجميل، وتأكيدها على أن جمالها طبيعي.

دنيا بطمة والتجميل

تلك التصريحات التي لم يقتنع بها الجمهور عرضتها للانتقادات والسخرية، خاصة أنها تزامنت مع ظهورها بملامح مختلفة تماماً، حيث أصبح ذقنها حاداً، وشفاهها منتفخة.

أول فيديو لتمثيل دنيا

على الصعيد الفني، انتشر فيديو يوثق كواليس أولى تجارب دنيا بطمة في مجال التمثيل.

وتظهر الفنانة المغربية بالفيديو مع الفنان المغربي مراد العشابي، والذي يشارك بحانبها في هذا العمل السينمائي الذي بدأ تصويره بعد شهر رمضان.

وسبق أن كشفت بطمة عن استعدادها اقتحام التمثيل من خلال فيلم سينمائي سيجمعها بشقيقتها ابتسام بطمة.

وأوضحت بطمة أن عدداً من الفنانين المغربيين سيشاركونها العمل، من ضمنهم ماجدولين الإدريسي،عزيز داداس، وعبد الله فركوس.

هذا ولا تزال دنيا تحصد نجاح أحدث أغنياتها “زيديني” التي طرحتها مؤخراً عبر “يوتيوب” وحصدت مليون ونصف مشاهدة في سبعة أيام.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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