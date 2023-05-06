حرب السودان تلتهم كل شيء.. لقطات مفزعة لحريق ضخم في مجمع عفراء مول

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وطن- بثت وسائل إعلام وتداول نشطاء لقطات وُصفت بالمفزعة، توثق حريقا ضخما اندلع في مجمع عفراء التجاري “عفراء مول” جنوبي الخرطوم، والواقع بالقرب من الساحة الخضراء.

وأظهرت اللقطات تصاعد أعمدة الدخان بكثافة جراء اندلاع الحريق، والذي يأتي في خضم المعارك الضارية بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، ما يُرجح أن يكون المول قد تعرض للقصف.

واتهم ناشطون، تداولوا لقطات الحريق المروع، قوات الدعم السريع بأنها مسؤولة عن قصف المول، فيما إطار ما سمونها خطتها لإحداث حالة من الدمار في أرجاء العاصمة.

مول عفراء يتعرض لقصف الميليشيا المجرمة..لم تكن هناك أي ذريعة لضربه سوى الإصرار على دمار العاصمة لتندثر أي ملامح لها #السودان pic.twitter.com/WK483fsNPN — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) May 5, 2023

وأمس الجمعة، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم بحري ثاني أيام الهدنة السابعة.

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ودوت انفجارات عنيفة في وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات بالخرطوم بحري، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين.

جولة مفاوضات في السعودية

سياسيا، كشف وسائل إعلام سعودية عن أن مفاوضات تجرى اليوم السبت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية،وقالت مصادر إن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بواسطة سعودية أميركية.

وأضافت أن وفد الجيش يضم 3 ضباط وسفيرا، بينما يضم وفد قوات الدعم السريع 3 ضباط.

في سياق متصل، رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في مباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأميركية السعودية، وعبرت عن أملها أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.