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جورجينا بالمايوه في أحضان رونالدو في بركة سباحة بالسعودية (شاهد)

زعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا بسبب اهتمامها المفرط بذاتها

كتب رفيف عبدالله
جورجينا بالمايوه في أحضان رونالدو في بركة سباحة بالسعودية (شاهد) watanserb.com
جورجينا ورونالدو
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وطن– قد لا يكون كريستيانو رونالدو يمضي أفضل وقت مع النصر. ومع ذلك ، فهو بلا شك يقضي وقتًا رائعًا مع شريكته الحسناء جورجينا رودريغيز، كما تثبت أحدث صورة.

لحظات عائلية سعيدة

حيث رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاماً)، بطريقته الخاصة عبر حسابه على موقع (انستغرام)، على أنباء مرور علاقته مع جورجينا بأزمة.

 

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وظهر رونالدو في حمام السباحة مع عائلته، بينما كانت جورجينا ترتدي مايوه زهري بقطعتين كما يتضح من الصور.

جورجينا بالبكيني

وألقى هداف النصر الذي يقيم حاليًا في ابنه ماتيو بشكل مذهل في الهواء في الماء البارد. وعلق: “لحظات عائلية سعيدة”.

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توتر وخلافات

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا.. بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وفي الآونة الأخيرة، نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة.. في تطورٍ لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

أعنف المعارك

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

واتصل شاهد بالصحفي الإسباني أبيل بلانيليس ليخبرَه بكلّ ما حدث بين الزوجين.. فيما يبدو أنه أحد أعنف المعارك بينهما، قبل ركوب الطائرة مباشرة، كما كشف كيف تصرف كلّ واحد منهما بعد الخلاف الهائل.

وردًا على تلك التقارير التي أحدثت بلبلة واسعة مؤخراً، نشر رونالدو صورة رومانسية له مع جورجينا.

قبلة رومانسية

حيث ظهرا وهما يتناولان مشروباً ويقبّلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: “في صحة الحب”.

وكانت جورجينا قد نشرت بنفسها في وقت سابق عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام، صورة للسماء في الليل مع كلمات أغنية If I Die من تأليف روميو سانتوس.

وتقول كلمات الأغنية: “الحاسد يخترع الشائعات والنمام ينشرها، فيصدقها الأحمق”.

ووصفت صحيفة “ذا صن” منشور جورجينا رودريغز بأنه ردٌّ على الأنباء التي لاحقتهما مؤخراً، وأنّ صاحبة الـ29 أجبرت على الرد على مزاعم غضب كريستيانو رونالدو منها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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