تذكرة دخول المسجد تثير ذهول فتاة إسبانية مسلمة ورسائل مؤثرة (فيديو)

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وطن – عبرت فتاة إسبانية مسلمة مقيمة في مصر عن ذهولها من دفع تذكرة لدخول أحد المساجد الأثرية متساءلة عن سبب دفعها أموالا لكي تدخل المسجد، في وقت تفرض فيه رسوما لدخول هذه المساجد كونها تُصنف كأثر، ومن ثم يتم التعامل معها على أنها وجهة سياحية.

وظهرت الفتاة، في مقطع فيديو، قالت فيها إنها دفعت 80 جنيها لتدخل المسجد، واستعرضت التذكرة التي اشترتها من أجل الدخول، معقبة: “المفروض المسلمين ميدفعوش تذكرة علشان يدخلوا أي مسجد”.

وأضافت: “أنا مش بروح علشان أعمل سياحة.. أنا كنت عاوزة أدخل المسجد، قالولي فيه تذكرة.. قلت (للموظفة) أنا مسلمة (لست سائحة)، لكن قالولي لازم تذكرة”.

وتابعت: “مش مشكلة الفلوس ومش مشكلة التذكرة.. الفكرة نفسها إن المفروض مفيش مسلمين يدفعوا تذكرة علشان يدخلوا المسجد”.

واستعرضت الفتاة، جواز السفر الخاص بها الذي يُظهر جنسيتها الإسبانية، وأشارت إلى صورتها وهي ترتدي الطرحة والإسدال، لافتة إلى أن مشكلة كبيرة واجهتها لتضع هذه الصورة على جواز السفر، لكنها أكدت شعورها بالفخر بالإسلام.

فتاة إسبانية مسلمة مقيمة في مصر تستغرب دفع تذكرة لدخول أحد المساجد الأثرية متساءلة "لماذا أدفع لأدخل المسجد؟" pic.twitter.com/YoXCtViMQU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 4, 2023

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وتفرض مصر رسوما على دخول المناطق الأثرية، وتصفها بأنها قيمة غير كبيرة، للتشجيع على زيارة هذه الأماكن ضمن السياحة الثقافية التي تعول عليها البلاد لتحقيق حالة من الانتعاشة.

وحاجج بعض المسؤولين والبرلمانيين في وقت سابق، على فرض رسوم على دخول بعض الأماكن وتحديدا المساجد، بأن هذه الأموال تستخدمها الدولة في عملية التطوير والتحديث التي تكلفها أموالا كبيرة.

ظهور سابق للفتاة الإسبانية

وكانت هذه الفتاة الإسبانية التي اعتنقت الإسلام حديثاً، قد ظهرت في مقطع فيديو مؤخرا، روت كيف كانت تعاني في بلدها عند ممارسة شعائر الدين، ما دفعها للهجرة والعيش في مصر بعد تجربة الحياة في دول كثيرة لتستقرّ أخيرًا في القاهرة.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو: “أنا بعد ما أسلمت.. الحياة في أوروبا كانت صعبة أوي بالنسبة ليا.. أنا عارفة في بنات كتير بتبعت لي رسائل بتقول إحنا بنعيش في أوروبا براحتنا ومفيش أي مشاكل خالص”.

وأضافت: “أنتم العرب، بتسافروا أوروبا.. دايما بتسافروا بالأسرة أو بالأهل.. وأنتم عندكم مجتمع يدعمكم ومعكم ناس جنبكم، مسلمين زيكم تمام، وأنتم في الآخر الناس في أوروبا بيقولوا أنتم عرب روح إنت عندك دينك وتقاليدك وخلاص.. علشان كده الناس مش بتشتكي ومفيش عندهم أي مشكلة”.

وتابعت الفتاة: “أنا مش عربية.. أنا من إسبانيا.. وكانت الحياة هناك صعبة جدا.. بعد ما لبست الطرحة ابتديت أشوف مشاكل كتيرة جدا.. أول حاجة مش هينفع تشتغل.. في إسبانيا الناس مقفولين شوية على الدين أكتر من باقي أوروبا.. وكمان الفكرة إن أنا إسبانية مش عربية فالناس اتعاملت معايا بشكل مش كويس علشان أنا سيبت ديني وروحت دين تاني”.

وأكملت: “لو ركبت تاكسي يقول لي إيه ده.. إنتي بتتكلمي إسباني كويس، أقوله أنا إسبانية، يقولي إزاي إسبانية ومسلمة.. مش قادرين يفهموا إن مفيش علاقة بين الدين والجنسية”.

وذكرت الفتاة: “الناس ممكن كمان يقولولي إنتي ممكن تحطي قنبلة تحت اللبس.. وعلشان كده أنا أخدت قرار إني مش هينفع أعيش في بلد أوروبية.. وكمان علشان أنا لوحدي أهلي مش مسلمين”.