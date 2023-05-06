السبت, مايو 6, 2023
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باسم عوض الله يعاني التهابا في الأذن الوسطى وينهي إضرابه عن الطعام

اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت باسم عوض الله في محبسه واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت مع القانون الأردني والمعايير الدولية ذات الصلة

كتب باسل النجار
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي watanserb.com
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي
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وطن- أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، مساء السبت، أن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، وهو أحد المتهمين الرئيسيين فيما يعرف بقضية “الفتنة”، تراجع خطيا عن إضراب عن الطعام قرره قبل أيام.

باسم عوض الله ينهي إضرابه عن الطعام

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قول الناطق باسم مديرية الأمن العام: “باسم عوض الله أبلغ المعنيين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل خطيا، أمس، إنهاءه إضرابا عن الطعام كان قد أعلمهم أنه سيبدأ به يوم الاثنين الماضي”.

وأضاف الناطق الإعلامي: “المعني نُقل إلى المستشفى، أمس، لمتابعة وضعه الصحي، إذ شخّص الأطباء حالته بالتهاب في الأذن الوسطى، وأُعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى”.

وأكد أن عوض الله “يلقى المتابعة الصحية اللازمة، وفق القانون، ويحظى بحقوقه كاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالزيارات والاتصالات والمتابعة الطبية والزيارات القنصلية”.

وتابع المتحدث: “ادعاءات محامي باسم عوض الله في الولايات المتحدة مزاعم لا أساس لها من الصحة.”

باسم عوض الله ينهي إضرابه عن الطعام
باسم عوض الله ينهي إضرابه عن الطعام

باسم عوض الله نقل للمستشفى بعد 762 يوما من الحبس الانفرادي

موضحا أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارته واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت مع القانون الأردني والمعايير الدولية ذات الصلة”.

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وكان مايكل سوليفان محامي باسم عوض الله، قال إن موكله استأنف بعد شهر رمضان إضرابا عن الطعام.

مشيرا إلى “قيام السلطات الأردنية بنقله إلى المستشفى بعد 762 يوما من الحبس الانفرادي”.

يذكر أن باسم عوض الله يقضي حكما بالسجن مدته 15 عاما، أصدرته محكمة أمن الدولة، إثره اتهامه بـ”التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة”.

المصدروكالة الأنباء الأردنية الرسمية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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