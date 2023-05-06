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انتكاسة لروسيا.. أوكرانيا تعلن إسقاط “صاروخ بوتين الخارق”

سبق أن تفاخرت روسيا بالصاروخ "كينزال" وقالت إنه "صاروخ لا مثيل له في الغرب"

كتب باسل النجار
إسقاط صاروخ بوتين الخارق watanserb.com
إسقاط صاروخ بوتين الخارق
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وطن- ذكرت وكالة “رويترز” أن سلاح الجو الأوكراني قال، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت للمرة الأولى صاروخا روسيا فرط صوتي خلال هجوم على العاصمة كييف الأسبوع الماضي، في “انتكاسة كبيرة محتملة لحملة الضربات الجوية بعيدة المدى التي ينفذها الكرملين”.

أوكرانيا أسقطت صاروخًا روسيًا تفوق سرعته سرعة الصوت

وبحسب تقرير الوكالة فإن الصاروخ “كينزال” ومعناه “خنجر” باللغة الروسية، أحد 6 أسلحة من “الجيل القادم” كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018، عندما تفاخر بعدم إمكانية إسقاطه من أي من أنظمة الدفاع الجوي في العالم.

وقال قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك، إن صاروخ “كينزال كيه.إتش-47” أُسقط مساء، الخميس، خارج كييف. وقال سلاح الجو إن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت أسقطته.

وأضاف “أوليشوك” عبر تطبيق تيليجرام: “أهنئ الشعب الأوكراني على هذا الحدث التاريخي. نعم، لقد أسقطنا صاروخ كينزال الذي لا مثيل له”.

ومنظومة باتريوت الأميركية هي واحدة من مجموعة وحدات دفاع جوي متطورة قدمها الغرب لمساعدة أوكرانيا، في صد حملة الضربات الجوية الروسية المستمرة منذ شهور والتي تستهدف البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة ومواقع أخرى.

وقُتل مئات المدنيين في الهجمات التي كثفتها روسيا في أكتوبر قبل الشتاء. ولم تنجح الضربات في إصابة شبكة الكهرباء بالشلل لكنها تسببت في انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

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أوكرانيا أسقطت صاروخًا روسيًا تفوق سرعته سرعة الصوت
أوكرانيا أسقطت صاروخًا روسيًا تفوق سرعته سرعة الصوت

روسيا سبق أن تفاخرت بقوة هذا الصاروخ

تفاخرت روسيا، التي لم تعلق حتى الآن على بيان أوكرانيا بشأن الصاروخ كينزال، في الماضي بأن الصاروخ لا مثيل له في الغرب.

وهذا الصاروخ الباليستي، الذي يطلق من الجو ويمكن أن تصل سرعته إلى 12350 كيلومترا في الساعة، قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية وتشير تقارير إلى أن مداه يتراوح بين 1500 و2000 كيلومتر.

وأوضحت أوكرانيا أن الصاروخ أطلق خلال هجوم بطائرة مسيرة على كييف ومدن أخرى في الساعات الأولى من، يوم الخميس.

وجاءت الضربة الجوية، يوم الخميس، بعد أقل من يوم واحد من اتهام روسيا لأوكرانيا بتنفيذ محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى الكرملين في موسكو، وهددت بالرد.

وقال مسؤولون إن أوكرانيا تسلمت صواريخ باتريوت الأمريكية في الشهر الماضي.

المصدروكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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