الفشل الكلوي المزمن يُضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

- Advertisement -

وطن-سلّطت دراسة الضوء على الصلة بين الفشل الكلوي المزمن وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وبحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الفشل الكلوي المزمن مرض خبيث يصيب عددًا متزايدًا من الناس. ولقد تم تحديد هذا المرض-الذي غالبًا ما يتطور بصمت-كعامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (CVA). ومع ذلك، فإن العلاقة بينهما ما زالت حتى الآن غير مفهومة بشكل جيد.

من جانبهم، كشف خبراء طب الأعصاب وأمراض الكلى في جامعة كاليفورنيا في إيرفين (UCI) عن أول صلة واضحة بين مرض الكلى المزمن وزيادة خطر الإصابة بنزيف دماغي. ولقد تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neuroinflammation.

توضيح الارتباط بين الفشل الكلوي والسكتة الدماغية

من خلال دراسة الفئران المصابة بأمراض الكلى المزمنة، وجد العلماء أن هذا المرض يساهم في تطور السكتة الدماغية، بغض النظر عن مستوىضغط الدم. فمزيج من السموم من بكتيريا الأمعاء-التي تتراكم عند تعطل الكلى- يمكن أن يسبب تلف الأوعية الدموية والنزيف الدقيق في الدماغ. كما لوحظ وجود فرق بين الجنسين، إذ كان الذكور أكثر عرضة للخطر من الإناث، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

من جهته، أوضح الدكتور وي لينج لاو ، أستاذ أمراض الكلى في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في بيان: “ترتبط تأثيرات مرض الكلى المزمن بضعف الحاجز الدموي الدماغي، الناجم عن السموم البوليسية والدبق الدبقي (الخلايا المناعية للدماغ). نحن نعلم أن الخلايا الالتهابية في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في كيفية تسبب مرض الكلى المزمن في السكتة الدماغية، ولكن نحن بحاجة إلى فهم هذه العلاقة أكثر.

كما أضاف: “يبقى أن نرى ما إذا كان علاج أمراض الكلى وحده سيحسن صحة الدماغ أم لا”.

- Advertisement -

العناية بكليتك من أجل صحة الدماغ؟

قال الدكتور وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب UCI ومؤلف المقال أيضًا مارك فيشر: “أظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي المتقدم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، ما يشير إلى أنه يمكننا في النهاية تحسين صحة الدماغ عن طريق الحد من أمراض الكلى”.

وختم الموقع بالقول، إنه على الرغم من أن نتائجهم لا تزال بحاجة إلى تحسين من خلال بحوث إضافية، فإن الباحثين يدعوون بالتالي الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي إلى توخي اليقظة بشكل خاص واتباع نصيحة أطبائهم لتقليل المضاعفات مثل السكتة الدماغية.