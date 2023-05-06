التحدّث عبر الهاتف المحمول لأكثر من نصف ساعة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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وطن– كشفت دراسة حديثة عن أنّ التحدث عبر الهاتف المحمول يرفع من مستوى ضغط الدم. فهل تتحدث أكثر من 30 دقيقة في الأسبوع على الهاتف؟

بحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن التحدّث عبر الهاتف يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12٪، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلّة European Heart Journal.

قد يكون سبب ارتفاع ضغط الدم، استخدام الهاتف الخلوي

أوضح الباحثون أن الهواتف المحمولة تُصدر موجات راديوية منخفضة، التي من شأنها أن تزيد من ضغط الدم بعد التعرض لفترة قصيرة.

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن ارتفاع ضغط الدم الشرياني (HTA) يتوافق مع زيادة غير طبيعية في ضغط الدم على جدران الشرايين، ولا شكّ في أنه أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم.

وعندما لا يتم السيطرة عليه، يمكن أن يتسبب إجهاد القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم في ضعف عضلة القلب وانخفاض كفاءة عملها (نتحدث عن قصور القلب)، ويشكّل عامل هذا لا يعدّ خطرًا على صحّة القلب والأوعية الدموية فحسب (مثل احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية)؛ بل يعزز حدوث الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر.

ارتفاع ضغط الدم واستعمال الهاتف المحمول: تمت متابعة أكثر من 200000 بالغ لمدة 12 عامًا

اعتمدت الدراسة على البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق ومورد للبحث.

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ولقد تمت متابعة ما مجموعه 212،046 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا ولا يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 12 عامًا. ولقد درسوا مدى استخدامهم لهواتفهم المحمولة من خلال تحديد سنوات الاستخدام، وعدد الساعات التي يقضونها في استخدام الهاتف الخلوي في الأسبوع، واستخدام الجهاز دون استعمال اليدين أو مكبر صوت.

من جهتهم، قام الباحثون بتحليل العلاقة بين استخدام الهاتف الخلوي وظهور ارتفاع ضغط الدم بعد ضبط العديد من العوامل بما في ذلك العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم ومستوى التعليم. ومن بين المشاركين (بما في ذلك 62٪ من النساء)، أصيب 13984 مشاركًا (7٪) بارتفاع ضغط الدم خلال فترة التجربة.

من أجل المحافظة على الصحة، يعدّ تقليل الوقت الذي تقضيه على الهاتف أمرًا ضروريًا

ووفقًا للعلماء، فإن الأشخاص الذين تحدثوا عبر هواتفهم المحمولة لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع لديهم فرصة أعلى بنسبة 12٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالمشاركين الذين أمضوا أقل من 30 دقيقة على الهاتف.

وحسبما ذكره الموقع، كانت النتائج متشابهة بالنسبة للنساء والرجال. وقال مؤلف الدراسة الأستاذ Xianhui Qin من جامعة Southern Medical الواقعة بـGuangzhou-الصين: “تشير نتائجنا إلى أن التحدث عبر الهاتف الخلوي قد لا يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم طالما أن وقت المكالمة الأسبوعية أقل من نصف ساعة”.

لكن، يبقى هناك حاجة إلى القيام بمزيد من الأبحاث، ولكن حتى ذلك الحين يبدو من الضروري تقليل المكالمات الهاتفية إلى الحد الأدنى للحفاظ على صحة القلب، حسبما أوصى به المؤلفون.