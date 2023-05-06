ابنة عمرو دياب من شيرين رضا تنافس أخواتها في التعري بصورة من الحمام! (شاهد)

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وطن– فاجأت نور دياب، الابنة الأكبر لعمرو دياب، متابعيها بظهور جريء لم يعتادوا عليه، مثلما اعتادوا على جرأة أختيها كنزي وجنا.

صورة في الحمام

ونشرت ابنة عمرو دياب من طليقته الفنانة شيرين رضا، صورة عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“.. وهي ترتدي توب أوف شولدر بنقوش الورد.

وكشفت إطلالة نور دياب الكاجوال، الكثير من صدرها على غير العادة وجزءاً من بطنها وظهرها، بينما ارتدت بنطلون بيج واسع.

وكانت نور تقف في الحمام أمام المرآة أثناء التقاط الصورة.

قميص بدون بنطلون

ومن النادر أن تلفت نور عمرو دياب الأنظار بملابسها، لكنها فعلتها سابقاً حين ظهرت بقميص طويل دون بنطلون..وهو الذي قابله الجمهور بانتقادات حادة، وتعليقات بعضها ساخر.

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وقال أحدهم معلقاً: “نسيتي تلبسي البنطلون يا نور” . بينما دافعت متابعة لنور عنها، وردّت على منتقديها بالقول: “وانتم مالكم؟ هي حرة. ياريت كل واحد يدور علي نفسه”. وكتب آخر: “هذا الفستان لطيف للغاية عليك”.

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ونور هي الأبنة الكبرى للمطرب عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وهي تبلغ من العمر 33 عاماً.

درست نور العديد من التخصصات منها البيولوجي.. وقامت بتحضير ماجستير في التسويق بالإضافة إلى إدارة الأعمال، إلى جانب إجادتها لـ لغة الإشارة، واللغات العربية والانجليزية والإسبانية.

خطوبة نور

وقبل عامين، أعلنت نور عمرو دياب خطبتها، على شاب إفريقي/بريطاني.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام).. شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها، معبرةً عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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بينما كشفت صحيفة (الفن) أن خطيب ابنة عمرو دياب يدُعى “كيران وودورد”، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصوراً أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.