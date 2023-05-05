الجمعة, مايو 5, 2023
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رياضة

5 أمور يجب على برشلونة فعلها من أجل التعاقد مع ميسي هذا الصيف

برشلونة بحاجة إلى تخفيض 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
5 أمور يجب فعلها برشلونة من أجل التعاقد مع ميسي watanserb.com
5 أمور يجب فعلها برشلونة من أجل التعاقد مع ميسي
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وطن- ليس من السهل على نادي برشلونة التعاقد مع العديد من الصفقات القوية في سوق انتقالات الصيفية المنتظرة، لعل أبرزها عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى البلوغرانا، إلا بتنفيذ 5 أمور إلزامية طلبت منه من قبل رابطة “الليغا” الإسبانية من أجل حدوث ذلك.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن الاتفاق أصبح مُعقد بين برشلونة ورابطة “الليغا” الإسبانية، بشأن التعاقد مع لاعبين جُدد في سوق الميركاتو الصيفي.

صعوبة تعاقد برشلونة مع ميسي

كما وعلى ما يبدو بأن برشلونة يجد صعوبة في استعادة خدمات نجمه السابق ليونيل ميسي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، والشروط التي تفرضها رابطة “الليغا” عليه بشأن اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة
برشلونة

كما وبين تلك التقارير، بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض الموافقة على مقترح برشلونة. بشأن تسديد 200 مليون يورو المطلوبة منه من أجل التعاقد مع صفقات جديدة هذا الصيف على 3 سنوات قادمة.

أمور يجب على برشلونة فعلها للتعاقد مع ميسي

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، 5 أمور يجب على نادي برشلونة فعلها قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، وهي كما يلي:

تخفيض رواتب الفريق الأول بنحو 50- 60 مليون يورو.

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خفض تكلفة الأقسام المحترفة وفئة الشباب داخل النادي بنحو 30 مليون يورو.

تخفيض التكاليف التشغيلية للنادي بمقدار 30 مليون يورو، تمثل في قرار إغلاق قناة النادي الرسمية من أجل توفير نحو 12 مليون يورو.

رئيس برشلونة لابورتا
رئيس برشلونة لابورتا

تقليل كشوفات المرتبات الغير الرياضية والرواتب بنحو 10 ملايين يورو.

تنشيط  دخل جديد في نادي برشلونة بقيمة 70 مليون يورو كحد أدنى.

يشار بأن فريق برشلونة  يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. برصيد 82 نقطة، كما وبفارق 13 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 69 نقطة.

المصدروطن + SPORT
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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