وفاة المتأهلة لنهائيات ملكة جمال الكون الفاتنة سيينا وير بطريقة مأساوية! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- توفيت متأهبة لنهائيات ملكة جمال الكون الأسترالية بشكل مأساوي بعد حادث ركوب حصان تركها على أجهزة الإنعاش لعدة أسابيع.

عارضة أزياء سيدني سيينا وير ، 23 عامًا ، كانت تركب في وندسور بولو غراوندز في 2 أبريل عندما سقطت عن حصانها ، مما تسبب في إصابة الشابة بجروح خطيرة، حيث تم نقلها إلى مستشفى ويستميد في حالة حرجة وتوفيت يوم الخميس.

منذ ذلك الحين ، قام الأصدقاء والعائلة والزملاء في عرض الأزياء بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بتكريم المؤثرة الناشئة وخريجو دارلينجهورست التابعة لمجموعة SCEGG.

وقال توم بول ، شريكها الحزين: “لقد أحببنا الحب الذي كان أكثر من مجرد حب”.

وكانت آخر مشاركة لـ “وير” على إنستغرام عبارة عن صورة سيلفي معكوسة في أبريل ، حيث قدم الكثيرون تعازيهم فيما سيكون آخر منشور لها على الإطلاق.

حزن متابعيها وأصدقائها

وكتب أحد الأصدقاء: “ربحت السماء اليوم أجمل ملاك. سأفتقد كل شيء عنك يا سيينا ، أنا أحبك”.

- Advertisement -

وقال آخر: “ارقدي بسلام أيتها الملاك”.

وعلق المصور كريس دواير قائلاً: “أفتقدك كثيرًا ليل جريملين”.

كما نشر تقديره الخاص على استوري انستغرام وكتب: “لقد كنت من أرقى النفوس في العالم ، لقد أضاءت الغرفة وأصبح العالم أكثر قتامة الآن بعد أن ذهبت”.

أبرز المرشحين لملكة جمال الكون لعام 2022

وكانت سيينا واحدة من 27 من المرشحين النهائيين لملكة جمال الكون الأسترالية في عام 2022.

وفي حديثها لمجلة جولد كوست في سبتمبر الماضي ، كشفت سابقًا أنها تخطط للانتقال إلى لندن.

والتحقت سيينا بجامعة سيدني وتخرجت بدرجة مزدوجة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس.

هوايتها ركوب الخيل والشعر

وأخبرت سيينا وير سابقا مجلة جولد كوست ماغازين أن شغفها الرئيسي كان ركوب الخيل ، حيث بدأت عندما كانت في الثالثة من عمرها ، والشعر.