السبت, مايو 6, 2023
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والدة أشرف حكيمي تتسبب بمشكلة كبيرة لـ سارة بلحراري دفعتها لحذف صورها معها.. ما السبب؟!

سارة بلحراري كانت قد نشرت صور لها مع والدة أشرف حكيمي أثناء أدائهما العمرة فنتشرت شائعات حول اختيارها عروسا لابنها وهي متزوجة

كتب سالم حنفي
والدة أشرف حكيمي تتسبب بمشكلة كبيرة لـ سارة بلحراري دفعتها لحذف صورها معها.. ما السبب؟!watanserb.com
صور سارة بلحراري مع والدة اشرف حيكمي وعبد الصمد الزلزولي
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وطن- يبدو أن ما أثير حول مغزى الصور التي نشرتها المؤثرة المغربية والموظفة في شركة جوجل، سارة بلحراري مع سعيدة موح، والدة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، قد تسبب لها بإحراج شديد.

سارة بلحراري برفقة والدة شرف حكيمي في العمرة

وكانت الشابة المغربية سارة بلحراري قد نشرت قبل أيام صورة لها ولوالدة أشرف حكيمي عبر حسابها على انستغرام عبّرت من خلالها عن إعجابها بها، واصفةً إياها بأنها امرأة محبة، لطيفة، حنونة، تقية، مهذبة، راقية ومتواضعة، ذات قلب كبير وابتسامة ثابتة.

كما وصفتها بأنّها “امرأة بِألف رَجُل، الله يحفظها و عُمرة مباركة لينا كاملين ..الله يحفظ ليكم اللّي عزيز عليكم”.

صورة الشابة المغربية سارة بلحراري مع والدة أشرف حكيمي
سارة بلحراري مع والدة أشرف حكيمي

صورة برفقة والدة أشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزولي
كما نشرت “بلحراري” صورةً أخرى لها برفقة والدة أشرف حكيمي ووالدة لاعب المنتخب المغربي أيضاً عبد الصمد الزلزولي، مرفقة إياها بتعليق:“أوقات جدّ رائعة مِن مكّة المكرّمة مع خالتي سعيدة الغزالة، أمّ اللّاعب أشرف حكيمي و خالتي صليحة الغزالة، أمّ اللّاعب عبد الصمد الزلزولي”.
وأضافت: “كالعادة، منَوّرات ماشاءالله في هذا المَقام المبارك و فهاد العَشر الأواخِر من رمضان ..جميلات قَلباً و قالباً، نِعْمَ الأمّهات الطيّبات، الحَنُونات، الصّالحات، الخَلوقات، الرّاقيات و المُتواضعات، القلب الكبير و الابتسامة الدائمة”.

سارة بلحراري مع والدة أشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزولي
سارة بلحراري مع والدة أشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزولي

ومع انتشر الصور وغزوها مواقع التواصل، انتشرت تكهنات بأن والدة أشرف حكيمي قد اختارتها عروسا لابنها، خاصة وأن زوجته السابقة الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل هبة عبوك قد تخلت عنه في أزمة الاغتصاب المزعومة، وأعلنت الانفصال عنه.

ويبدو أن تحميل الصور التي نشرتها سارة بلحراري أكثر مما تحتمل، قد تسبب لها بإحراج شديد وأوقعها ربما في مشاكل عائلية، خاصة وأنها متزوجة منذ عام 2019.

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سارة بلحراري تحذف صورها مع والدة اشرف حكيمي

وخشية من القيل والقال، سارعت سارة بلحراري إلى حذف الصور التي جمعتها مع والدة أشرف حكيمي، السيدة سعيدة موح، ووالدة عبد الصمد الزلولي.

يشار إلى أن سارة بلحراري احتفلت بحفل زفافها عام 2019، وشاركت متابعيها بصور ومقاطع فيديو للحفل الذي أقيم على الطريقة المغربية، وما زالت تحتفظ بكافة الصور ومقاطع الفيديو لزواجها على حسابها في إنستغرام، مما يؤكد أنها ليست عزباء.

 

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من هي سارة بلحراري؟
سارة بلحراري هي مدونة أزياء وموضة وسفر مغربية، وتقيم بين لندن وباريس ودبي، لديها نحو 583 ألف متابع عبر حسابها في إنستغرام من جميع أنحاء العالم.

وتعمل سارة بحسب النبذة التعريفية الخاصة بها على حساباتها على مواقع لتواصل الاجتماعي بمنصب “مدير الشراكات السحابية لـ”جوجل” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى شركات تجميل وموضة وأزياء كمدونة إلكترونية.

 

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وتعد سارة من مدونات الموضة والجمال المغربيات الشهيرات على موقع إنستغرام، حيث تتفاعل مع متابعيها بشكل مباشر من خلال الصور ومقاطع الفيديو وحتى الستوري.

 

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المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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