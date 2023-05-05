الجمعة, مايو 5, 2023
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نوستراداموس الحي يتوقع تنازل الملك تشارلز عن العرش مبكراً نتيجة مرض خطير .. ما هو!

سيقام حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز الثالث، خلفاً لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية (1926-2022)، في وستمنستر آبي في 6 مايو/آيار

كتب أنس السالم
نوستراداموس الحي يتوقع أن يتنازل الملك تشارلز عن العرش watanserb.com
نوستراداموس الحي يتوقع أن يتنازل الملك تشارلز عن العرش
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وطن – توقع المتنبئ البرازيلي المشهور، آثوس سالومي الملقب بـ”نوستراداموس الحي”، أن الملك تشارلز سيتنازل عن العرش، لكن ربما ليس للأمير وليام.

“نوستراداموس الحي”: الملك تشارلز سيتنازل عن العرش!

يدعي “نوستراداموس الحي” أنه قادر على التنبؤ بالمستقبل، قائلاً إن الملك تشارلز قد يتنازل عن العرش – وهو توقع سابق من قبل المنجّم الفرنسي الشهير نوستراداموس الحقيقي، لكن الأمير وليام قد لا يكون هو الشخص الذي يتولى التاج.

نوستراداموس الحي عام2023 watanserb.com
نوستراداموس الحي يتوقع أن يتنازل الملك تشارلز عن العرش

في حديثه لصحيفة “ديلي ستار” قبل تتويج الملك، حذر آثوس من أن الملك تشارلز يجب أن يأخذ “عناية إضافية” بصحته. مضيفًا أنه مختلف تمامًا عن ابنه الأمير ويليام، لكن الاثنين “متصلان للغاية”.

أثوس، وهو عالم نفس برازيلي، أصبحَ يعتبر “نوستراداموس الحي”، لتوقعاته الدقيقة بشكل غريب، وحدد مجالات معينة يحتاج الملك الجديد إلى الاهتمام بها.

نصائح نوستراداموس الحي للملك تشارلز 

وقال: “الملك تشارلز الثالث يجب أن يضاعف العناية بصحته، فقد تنشأ مشاكل في جهازه البولي والجنسي والشرج (البروستاتا) والأعضاء التناسلية”.

وأضاف: “من الأفضل أن يعتني الآن إذا كان تييد أن يحكم بسلام”.

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أدوات تتويج الملك تشارلز الثالث watanserb.com
الملك تشارلز الثالث

وقال العراف البرازيلي إن الملك تشارلز قد يُجبر على التنازل عن العرس مبكراً نتيجة مرض خطير. وحذر أيضًا من أنه كان يجب أن يتوج في يونيو وليس مايو.

وأضاف: “من الآن فصاعدًا، يبدأ العد التنازلي. سنكتشف ما إذا كان سيبقى في الحكم بين عامي 2024 و 2025”.

وقال آثوس إنه يعتقد أن الملك تشارلز “شخص استراتيجي، وذكي. وسلوكه المتواضع يجذب الناس من حوله”.

وتابع يتحدث عن الملك تشارلز: “إنه شغوف بالبناء والامتلاك وطاقته تشع العاطفة والقوة الخفية. ونتيجة لذلك ، يصبح شخصية مغناطيسية، وفي نفس الوقت يمكنه ممارسة قدر معين من السيطرة عندما يكون منخرطًا عاطفيًا”.

الأمير تشارلز ووالدته الملكة الراحلة إليزابيث
تشارلز ووالدته الملكة الراحلة إليزابيث

وسيقام حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز الثالث، خلفاً لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية (1926-2022)، في وستمنستر آبي في 6 مايو/آيار القادم. وسيكون بذلك الملك الأربعين الذي يتوّج هناك منذ عام 1066، حسب ما ذكرت الـ بي بي سي BBC.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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