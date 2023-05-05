نوستراداموس الحي يتوقع تنازل الملك تشارلز عن العرش مبكراً نتيجة مرض خطير .. ما هو!

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وطن – توقع المتنبئ البرازيلي المشهور، آثوس سالومي الملقب بـ”نوستراداموس الحي”، أن الملك تشارلز سيتنازل عن العرش، لكن ربما ليس للأمير وليام.

“نوستراداموس الحي”: الملك تشارلز سيتنازل عن العرش!

يدعي “نوستراداموس الحي” أنه قادر على التنبؤ بالمستقبل، قائلاً إن الملك تشارلز قد يتنازل عن العرش – وهو توقع سابق من قبل المنجّم الفرنسي الشهير نوستراداموس الحقيقي، لكن الأمير وليام قد لا يكون هو الشخص الذي يتولى التاج.

في حديثه لصحيفة “ديلي ستار” قبل تتويج الملك، حذر آثوس من أن الملك تشارلز يجب أن يأخذ “عناية إضافية” بصحته. مضيفًا أنه مختلف تمامًا عن ابنه الأمير ويليام، لكن الاثنين “متصلان للغاية”.

أثوس، وهو عالم نفس برازيلي، أصبحَ يعتبر “نوستراداموس الحي”، لتوقعاته الدقيقة بشكل غريب، وحدد مجالات معينة يحتاج الملك الجديد إلى الاهتمام بها.

نصائح نوستراداموس الحي للملك تشارلز

وقال: “الملك تشارلز الثالث يجب أن يضاعف العناية بصحته، فقد تنشأ مشاكل في جهازه البولي والجنسي والشرج (البروستاتا) والأعضاء التناسلية”.

وأضاف: “من الأفضل أن يعتني الآن إذا كان تييد أن يحكم بسلام”.

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وقال العراف البرازيلي إن الملك تشارلز قد يُجبر على التنازل عن العرس مبكراً نتيجة مرض خطير. وحذر أيضًا من أنه كان يجب أن يتوج في يونيو وليس مايو.

وأضاف: “من الآن فصاعدًا، يبدأ العد التنازلي. سنكتشف ما إذا كان سيبقى في الحكم بين عامي 2024 و 2025”.

وقال آثوس إنه يعتقد أن الملك تشارلز “شخص استراتيجي، وذكي. وسلوكه المتواضع يجذب الناس من حوله”.

وتابع يتحدث عن الملك تشارلز: “إنه شغوف بالبناء والامتلاك وطاقته تشع العاطفة والقوة الخفية. ونتيجة لذلك ، يصبح شخصية مغناطيسية، وفي نفس الوقت يمكنه ممارسة قدر معين من السيطرة عندما يكون منخرطًا عاطفيًا”.

وسيقام حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز الثالث، خلفاً لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية (1926-2022)، في وستمنستر آبي في 6 مايو/آيار القادم. وسيكون بذلك الملك الأربعين الذي يتوّج هناك منذ عام 1066، حسب ما ذكرت الـ بي بي سي BBC.