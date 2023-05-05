من هو أغنى رجل في العالم لسنة 2023؟

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وطن- عند الحديث عن أثرياء العالم، يتبادر إلى أذهاننا إيلون موسك وبيل جيتس وجيف بيزوس.

على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص من أصحاب الثروات الشخصية لديهم ثروات تقدر بالمليارات وهم الوجوه وراء الأسماء الكبيرة مثل Microsoft و Tesla (TSLA و Twitter، لا يحتل أي منهم المركز الأول في قائمة فوربس لعام 2023 لأغنى الأشخاص في العالم، وفقا لما أورده موقع “kiplinger“.



من هو أغنى شخص في العالم؟

وفقًا لمجلة فوربس، أصبح الفرنسي برنار أرنو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton»، الآن أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته 211 مليار دولار.

وفي هذا السياق، نقدم لكم قائمة من الشخصيات الأثرى في العالم، وفقا لتصنيف “فوربس”:

5. وارن بافيت

يصنف وارن بافيت على قائمة الأغنياء بصافي ثروة قدرها 106 مليار دولار.

يشتهر بافيت بأسلوبه الاستثماري، مما يجعله أحد أغنى المستثمرين في العالم. تشمل بعض استثماراته الشهيرة Coca-Cola و Wells Fargo و American Express.



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تتمحور طريقة استثمار بافيت حول إيجاد شركات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ذات أساس قوي والاستثمار فيها على المدى الطويل. تتمتع الشركات التي يختارها للجميع بميزة تنافسية لردع المنافسين عن دخول السوق، وقد أثبت هذا النمط من الاستثمار نجاحه في الحياة.



4. لاري إليسون

يمتلك لاري إليسون، مؤسس شركة Oracle ثروة قدرها 170 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في قائمة الأغنياء.

أسس الملياردير شركة أوراكل لتكنولوجيا الكمبيوتر في عام 1977 وقام بتوسيعها لتتخصص في الأجهزة وبرامج المؤسسات والحوسبة السحابية.

3. جيف بيزوس

في المركز الثالث، جاء جيف بيزوس بثروة صافية تبلغ حوالي 114 مليار دولار، وفقًا لتقارير فوربس.

يشتهر بيزوس بتأسيس شركة آمازون التي أصبحت الآن أكبر متجر للتجزئة في العالم عبر الإنترنت برأسمال سوقي يبلغ أكثر من 1 تريليون دولار.

2. إيلون ماسك

احتل إيلون ماسك المركز الثاني في هذه القائمة بثروة تبلغ حوالي 170 مليار دولار.

جمع ماسك ثروته من امتلاك شركات مثل تسلا و سبيس إكس. في الآونة الأخيرة، استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أبريل 2022.

1. برنارد أرنو

يعتبر الملياردير ورجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو أغنى شخص في العالم. ووفقًا لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 211 مليار دولار.

ارتفع صافي ثروة أرنو بمقدار 53 مليار دولار منذ العام الماضي، وارتفعت أسهم LVMH بنسبة 18٪ بسبب ارتفاع الطلب.