الجمعة, مايو 5, 2023
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حياتنا

منها الموز..5 أطعمة قادرة على تحسين مزاجك

يُعرف الموز بمستوياته العالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى سيروتونين والذي يساعد على تنظيم المزاج والشهية

كتب ايمان الباجي
منها الموز..5 أطعمة قادرة على تحسين مزاجك watanserb.com
الموز
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وطن– نشر موقع “news18” قائمة من الأطعمة الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، والتي ستساعدك على الشعور بتحسن في مزاجك خلال فترة قصيرة من الوقت.

الموز

يُعرف الموز بمستوياته العالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى سيروتونين.

السيروتونين هو ناقل عصبي يساعد على تنظيم المزاج والشهية والنوم. ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب والقلق وحالات الصحة العقلية الأخرى.

يمكن أن يساعد تناول الموز على زيادة مستويات السيروتونين وتحسين الحالة المزاجية.

علاةى على ذلك، يحتوي الموز أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر.

الموز

 

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التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يسبب القلق والاكتئاب.

كما أن التوت منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة لمن يتطلعون إلى الحفاظ على وزن صحي.

البرتقال

البرتقال غني بفيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

يساعد فيتامين سي في تقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يسبب القلق والاكتئاب. يحتوي البرتقال أيضًا على حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

يمكن أن يساعد تناول البرتقال في تعزيز جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة.

الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية غنية بفيتامين C والبروميلين، وهو إنزيم يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وفي تحسين الحالة المزاجية.

الأناناس

علاوة على ذلك، يحتوي الأناناس أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الاكتئاب والقلق.

الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة فريدة غنية بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات. يحتوي الأفوكادو على أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ والتي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الاكتئاب والقلق.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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