لأول مرة في العالم..أطباء أمريكيون يجرون عملية جراحية دماغية لجنين في رحم أمه

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وطن- أجرى فريق من الأطباء أول عملية جراحية لدماغ لجنين لا يزال في رحم أمه لعلاج خلل نادر في الأوعية الدموية داخل دماغه، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

عملية جراحية لعلاج تشوه جالينوس

تُعرف حالة الدماغ النادرة هذه باسم ” تشوه وريد جالينوس (VOGM)”.



وتحدث عندما لا تتطور الأوعية الدموية التي تنقل الدم من الدماغ إلى القلب بشكل صحيح. كما يمكن أن تؤدي إلى كمية هائلة من الدم الذي يضغط على الأوردة والقلب والذي يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من المشاكل الصحية.

من جهته، قال الدكتور دارين أورباخ، أخصائي الأشعة في مستشفى بوسطن للأطفال والخبير في علاج VOGM، لشبكة CNN: “على الرغم من التقدم في مجال الرعاية، فإن 50 إلى 60 في المائة من جميع الأطفال المصابين بهذه الحالة سيمرضون بشدة على الفور. وبالنسبة لهؤلاء، يبدو أن معدل الوفيات يقارب 40٪. “

كما أضاف أورباخ إن حوالي نصف الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة يعانون من مشاكل عصبية وإدراكية شديدة.

وفقًا لـ CBS News، كانت دنفر تنمو بشكل طبيعي داخل بطن والدتها عندما اكتشف الأطباء في الموجات فوق الصوتية الروتينية، أنها تعاني من هذه الحالة النادرة في الأوعية الدموية داخل الدماغ. يعاني العديد من الأطفال المصابين بهذه الحالة من قصور في القلب أو تلف في الدماغ وغالبًا لا يبقون على قيد الحياة. في الواقع، كان قلب دنفر تحت ضغط هائل، وكان التشوه يتضخم بشكل خطير.

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وقام الأطباء بإجراء العملية على الأم في الأسبوع 34 من الحمل واستغرقت أقل من ساعتين.

واستخدم فريق من 10 أطباء الموجات فوق الصوتية لتوجيه إبرة طويلة عبر بطن الأم إلى جزء دماغ الطفلة حيث تأثرت الشرايين. ثم قاموا بحقن مادة صغيرة في الوعاء لمنع التدفق العكسي إلى الأوردة.

ماهو تشوه جالينوس؟

وفقًا لمستشفى بوسطن للأطفال، فإن تشوه جالينوس (VOGM) هو نوع من تشوهات الأوعية الدموية النادرة داخل الدماغ.

تكون شرايين الدماغ الداخلي مرتبطة مباشرة بالأوردة بدلاً من الاتصال بالشعيرات الدموية، مما يساعد على إبطاء تدفق الدم. يؤدي هذا إلى اندفاع ضغط الدم المرتفع إلى الأوردة. يمكن أن يسبب هذا الضغط الإضافي في الأوردة عددًا من الحالات التي تهدد الحياة.