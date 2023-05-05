لأول مرة.. دول الخليج تستعد لإصدار فيزا موحدة على غرار “شنغن” الأوروبية.. تفاصيل!

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وطن- كشف موقع ” هوتيليير الشرق الأوسط” الناطق بالإنجليزية أن دول مجلس التعاون الخليجي تجري حاليًا محادثات لإطلاق تأشيرة “شنغن” الخاصة بها والتي ستسهل الدخول إلى جميع الدول الشريكة بموجب تأشيرة واحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد تم الكشف عن التطور خلال سوق السفر العربي لهذا العام في جلسة نقاشية مع فاطمة الصيرفي ، وزيرة السياحة بمملكة البحرين ، ووكيل وزارة السياحة في الإمارت عبد الله الصالح وفهد حميد الدين ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة في السعودية.

وردًا على سؤال من وسيط الجلسة حول ما إذا كان بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي السير في نفس المسار الذي تتبعه منطقة شنغن عندما يتعلق الأمر بالتأشيرات ، أجاب جميع أعضاء اللجنة ، مما أثار مناقشة حول الصورة المستقبلية للخليج وكيف يمكن أن تتفوق على الزيارات الدولية.

فرصة كبيرة

وقال وزير السياحة البحريني: “لدينا فرصة كبيرة ، والجهود المبذولة في كيفية توحيد جميع دول مجلس التعاون الخليجي.”

وأضاف:”كان لدينا 9.9 مليون زائر في عام 2022. كيف؟ كانت هناك مبادرة رئيسية واحدة في ذلك العام ، بدأنا في الترويج للبحرين كوجهة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي”، مدرفا أنه “إذا وحدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في الترويج ، فإن الفرص لا تصدق.”

كأس العالم في قطر عزز الفكرة

من جانبه قال حميد الدين أن بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي كانت بمثابة “اختبار تجريبي” جيد للتعاون المتبادل بين دول الخليج ، سواء من حيث قواعد التسويق أو السفر، موضحا أن السعودية ، على سبيل المثال ، قدمت تأشيرات لمدة 60 يومًا لجميع حاملي بطاقة الحياة خلال الحدث.

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وقال: “التأشيرات صعبة بطبيعة الحال”، مضيفا: “نحن جميعًا نطبق قواعد تنظيمية مختلفة فيما يتعلق بالتأشيرات”. “لكن التعاون هو اسم اللعبة بالنسبة لنا. أعتقد اعتقادا راسخا أن نجاح كل منهما يكمل الآخر. المد المرتفع يرفع كل السفن “.

ووافقت “الصيرفي” على أن كأس العالم كانت دليلاً على مفهوم السفر الموحد ، وقال الصيرفي إن الحدث أثار مناقشات بشأن سياسات سفر مماثلة وأكثر ديمومة.

اليوم سيكون قريبا جدا

وكشفت قائلة: “لقد جرت مناقشات حول كيفية تحقيق مثل هذا على المدى الطويل. لقد رأينا حقًا القيمة التي تضيفها إلى المنطقة بأكملها. ينفق الناس أكثر عندما يسافرون عبر البلدان”.

وتابع:”سيأتي اليوم ، قريبًا جدًا ، حيث سيقول السائحون إنهم ذاهبون إلى الخليج ، على غرار الطريقة التي يقولون بها إنهم ذاهبون إلى” أوروبا “و” آسيا “وما إلى ذلك”.

من جانبه قال عبدالله الصالح: ” إن السفر السهل عبر الخليج سيعزز السياحة للجميع.”

وأوضح: “إذا أتى المسافرون لمسافات طويلة إلى هذه المنطقة ، فإن وجود برنامج لزيادة زيارتهم لأكثر من دولة أمر مذهل. سيكون الزائر أكثر سعادة بزيارة العديد من البلدان ، دون قيود عبر الحدود “.