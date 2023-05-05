السبت, مايو 6, 2023
الرئيسيةرياضةقبيل مواجهة الأهلي.. "الكاف" يفرض عقوبة قاسية على الترجي التونسي
رياضة

قبيل مواجهة الأهلي.. “الكاف” يفرض عقوبة قاسية على الترجي التونسي

غرامة مالية وإيقاف ل6 مباريات بحق الترجي التونسي بقرار من "الكاف"

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة الترجي التونسي watanserb.com
عقوبة الترجي التونسي
- Advertisement -

وطن- فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عقوبة قاسية على نادي الترجي التونسي، عقب أحداث العنف من قبل مشجعيه خلال المباراة أمام شيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وقرر الاتحاد الأفريقي “الكاف“، حرمان فريق الترجي الرياضي التونسي من تواجد جماهيره داخل مدرجات الملعب ل4 مباريات قادمة، بالإضافة إلى مباراتين أخرى مع وقف التنفيذ.

عقوبة الترجي التونسي

كما وفرض الكاف غرامة مالية على إدارة نادي الترجي التونسي. بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، على خلفية أعمال الشغب في المباراة أمام شيبة القبائل الجزائري في دوري الأبطال.

وكان فريق الترجي التونسي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. بعد فوزه على الجزائري شيبة القبائل بهدف نظيف دون مقابل.

عقوبة الترجي التونسي
عقوبة الترجي التونسي

وسيواجه فريق الاتحاد الأفريقي أمام الترجي التونسي، في منافسات الجولة ال6 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، على ميدان ملعب ( 14 جانفي). قبيل مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا مع نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد قررت منع الجماهير من دخول مدرجات الملاعب، بسبب أحداث العنف والشغب التي حدثت في مباراة الترجي وشيبة القبائل. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام التونسية.

- Advertisement -

الدوري التونسي الممتاز

كما وخاض فريق الترجي 5 مباريات في منافسات الدوري التونسي الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى الخسارة في مباراة أخرى حتى يومنا هذا.

الترجي الرياضي التونسي
الترجي الرياضي التونسي

ويحتل الترجي الرياضي المركز الرابع من ترتيب الدوري التونسي الممتاز. برصيد 11 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن متصدر جدول الترتيب النجم الساحلي برصيد 15 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + الكاف + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

إلقاء القبض على مُشجع حامل المنشار الكهربائي في مباراة الترجي وشيبة القبائل (فيديو)

رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

حارس الوداد يقود فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

رياضة

تشكيلة الوداد ضد سيمبا والموعد في دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يفوز على الرجاء والبطل الوداد يسقط أمام سيمبا (شاهد)

رياضة

مواجهات عربية منتظرة.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

رد الأهلي المصري على بيان الهلال السوداني بعد وصف فريقه بالعنصرية

رياضة

الهلال السوداني يُهاجم الأهلي المصري بخطاب شديد اللهجة لهذا السبب

رياضة

الأهلي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال (فيديو)

رياضة

الزمالك يُودع دوري أبطال أفريقيا بفوزٍ مثير على المريخ السوداني (فيديو)

رياضة

موعد الأهلي أمام الهلال السوداني والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا

رياضة

تشكيلة الزمالك ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم ولحظة انتشال جثمانيهما (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا والتوقيت في نهائي كأس الملك

والدة أشرف حكيمي تتسبب بمشكلة كبيرة لـ سارة بلحراري دفعتها لحذف صورها معها.. ما السبب؟!

آمبر هيرد تتخذ هذا القرار بعد أن أنهكتها قضايا جوني ديب ضدها!

من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح

وزير خارجية البحرين أمضى ليلتين في الملاجئ الأوكرانية هربا من القصف الروسي

5 أمور يجب على برشلونة فعلها من أجل التعاقد مع ميسي هذا الصيف

صدمة .. زوجة حسن شاكوش بعدما طردها: “حسبي الله في الزاني”! (شاهد)

ميدل إيست آي: ماذا وراء إغلاق السعودية لـ “أكاديمية الملك فهد” في لندن بعد 38 عاماً؟

بهدف معلول.. الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة ال13 في تاريخه (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC