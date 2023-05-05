قبيل مواجهة الأهلي.. “الكاف” يفرض عقوبة قاسية على الترجي التونسي

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وطن- فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عقوبة قاسية على نادي الترجي التونسي، عقب أحداث العنف من قبل مشجعيه خلال المباراة أمام شيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وقرر الاتحاد الأفريقي “الكاف“، حرمان فريق الترجي الرياضي التونسي من تواجد جماهيره داخل مدرجات الملعب ل4 مباريات قادمة، بالإضافة إلى مباراتين أخرى مع وقف التنفيذ.

عقوبة الترجي التونسي

كما وفرض الكاف غرامة مالية على إدارة نادي الترجي التونسي. بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، على خلفية أعمال الشغب في المباراة أمام شيبة القبائل الجزائري في دوري الأبطال.

وكان فريق الترجي التونسي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. بعد فوزه على الجزائري شيبة القبائل بهدف نظيف دون مقابل.

وسيواجه فريق الاتحاد الأفريقي أمام الترجي التونسي، في منافسات الجولة ال6 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، على ميدان ملعب ( 14 جانفي). قبيل مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا مع نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد قررت منع الجماهير من دخول مدرجات الملاعب، بسبب أحداث العنف والشغب التي حدثت في مباراة الترجي وشيبة القبائل. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام التونسية.

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الدوري التونسي الممتاز

كما وخاض فريق الترجي 5 مباريات في منافسات الدوري التونسي الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى الخسارة في مباراة أخرى حتى يومنا هذا.

ويحتل الترجي الرياضي المركز الرابع من ترتيب الدوري التونسي الممتاز. برصيد 11 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن متصدر جدول الترتيب النجم الساحلي برصيد 15 نقطة لهذا الموسم.