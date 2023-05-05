الجمعة, مايو 5, 2023
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صدمة .. زوجة حسن شاكوش بعدما طردها: “حسبي الله في الزاني”! (شاهد)

اتهمت ريم طارق زوجها حسن شاكوش بطردها من منزل الزوجية منذ أيام وبالاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق!

كتب أنس السالم
زوجة حسن شاكوش watanserb.com
زوجة حسن شاكوش
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وطن – نشرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، مطرب المهرجانات المصري المعروف، “ستوري” صادم، عبر حسابها في انستغرام، بعد الكشف عن تقدّمها بشكوى ضدّه تتهمه فيها بطردها من المنزل والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها.

زوجة حسن شاكوش: “حسبي الله ونعم الوكيل في الزاني”

وكتبت ريم طارق، في قصّتها على انستغرام، كتبت فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل في الزاني”، وهو ما تمّ ربطه بأزمتها مع زوجها، وفُسّر على أنّه اتهام لحسن شاكوش بالزنا!.

حسن شاكوش يطرد ريم طارق من البيت!

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من ريم طارق وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واتهمت ريم طارق زوجها حسن شاكوش بطردها من منزل الزوجية منذ أيام.

ريم طارق و حسن شاكوش
ريم طارق و حسن شاكوش

كما اتهمته بالاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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وعلقت على تأخيرها في الإبلاغ أملا في الصلح بينهم، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.وفق “المصري اليوم

حسن شاكوش متزوج قبل زواجه من ريم طارق

كشف “شيخ العرافين”، في برنامج الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية النهار، مفاجأةً وصدمةً لزوجة حسن شاكوش، عن أنّ حسن متزوج من أخرى، قبل زواجه من ريم طارق.

وقال شيخ العرافين موجّهاً حديثه لزوجة شاكوش: “عارفة إن عنده فيلا في التجمع؟. وقالك على الجوازة، والعربية اللي جابها؟”.

وذكر: “عنده عروسة هو ما قلكيش يا ريم، ما تقول يا حسن، هو متجوز يا ريم مش متجوزك انتي لوحدك. حسن متجوز واحدة تانية”.

وأردف شيخ الحارة: “الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلسلة التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع”.

وانفعل “شاكوش” مهدّداً بمغادرة الحلقة، طالباً تغيير الموضوع. ووجّه شاكوش حديثه لبسمة وهبة بالقول: “أنا قلت مش عايز أطلع برامج، وطلعت عشانك بس. خليه يلزم حدوده”.

وحاول شاكوش الردّ سريعًا لحلّ المشكلة، وقال: “أنا كنت داخل مشروع جواز والبنت من التجمع وكلمت ريم عنها وكانت عارفة قبل ما أتجوزها”.

زوجة حسن شاكوش
ريم طارق

كما كادت ريم تبكي وهي ترد: “أنا معرفش حاجة.. إنت طلعت متجوز في التجمع”. وانهارت قائلة: “خلاص حصل خير هو موضوع وانتهى”.

ليردّ عليها حسن قائلاً: “يعني إيه بقى أنهي موضوع انتهى”. لتكمل ريم: “أنا بتكلم عن موضوعي أنا. بعدين بقى لما نخلص”.

واضطرّت بسمة وهبة لإنهاء فقرة شيخ العرافين، والخروج بفاصل إعلاني لإنقاذ الموقف المحرج.

المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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