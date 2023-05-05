شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم ولحظة انتشال جثمانيهما (شاهد)

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وطن- ارتقى شهيدان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اقتحمت قوات كبيرة منها مخيم نور شمس، شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن شهيدين وصلا إلى مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال، فيما تم تسجيل إصابة ثالثة.

#عاجل | وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس في مدينة #طولكرم pic.twitter.com/22qyrdR9TT — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 6, 2023

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأن الأهالي انتشلوا جثماني شابين من مخيم نور شمس بعد استهدافهما بعشرات الرصاصات القاتلة في مختلف أنحاء جسديهما، إثر حصارهما في منزل وإعداد كمين لهما من جميع الجهات.

⭕️#صور نقل الشبان المصابين في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/XvBV4MpJa8 — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 6, 2023

والشهيدان هما سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى).

وزارة الصحة: "ارتقاء الشابين سامر صلاح الشافعي 22 عاماً، وحمزة جميل خريوش 22 عاماً، برصاص قوات الاحتلال الخاصة في مخيم نور شمس بطولكرم". pic.twitter.com/uKXxKpSWlJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 6, 2023

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وفي العدوان، تسللت قوة خاصة من جنود الاحتلال إلى المخيم نحو السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وبعد انكشاف أمرها، بدأت تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام المخيم.

كما شوهدت عملية انتشار كبيرة من قناصة الاحتلال فوق المنازل وأسطح البنايات المرتفعة.

⭕️شاهد| قناصة الاحتلال تعتلي أسطح المنازل في مخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/GXGNMhDEX6 — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) May 6, 2023

وحاصرت قوات الاحتلال إحدى البنايات واندلعت اشتباكات مسلحة بينها وبين المقاومين، ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر، الذي جرت فيه الاشتباكات المسلحة.

كما بثت وسائل إعلام لقطات تظهر وصول القوات الخاصة للمصابين في مخيم نور شمس، وبينت إصابة أحد جنود الاحتلال في قدمه جراء المواجهات.

📷 #فيديو: القوات الخاصة تصل للمصابين في مخيم نور شمس، ويظهر في الفيديو اصابة أحد جنود الاحتلال في قدمه. pic.twitter.com/09kCq9ynwY — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 6, 2023

وبعد ساعات من المواجهات، وثقت لقطات مصورة لحظة انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس بطولكرم.

📷 تغطية صحفية | لحظة انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/xWOP48vGpB — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) May 6, 2023

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، بعد أقل من يومين من استشهاد ثلاثة فلسطينيين من كتائب عز الدين القسام، برصاص قوات الاحتلال التي توغلت في مدينة نابلس.

وقال جيش الاحتلال إنه قام بتصفية اثنين من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في نابلس، نفذا عملية في الأغوار التي قتلت فيها 3 مستوطنات قبل 3 أسابيع، وذلك في عملية توغل في البلدة القديمة بالمدينة.

فيما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس ارتفع إلى 3، اثنان منهم تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار.

وتبين لاحقا أن الشهداء الثلاثة هم من كتائب القسام، وقد تحصنوا في منزل بحي الياسمينة.

وكانت عملية الأغوار وقعت في السابع من أبريل/نيسان الماضي، وقُـتِـلت فيها 3 مستوطِنات بإطلاق نار استهدف سيارتهن قرب مفترق الحمرا في منطقة غور الأردن شمالي الضفة.

تغطية صحفية: "فلسطينيون يشيعون جثامين الشبان الثلاثة والذين ارتقوا برصاص الاحتلال في نابلس صباح اليوم". pic.twitter.com/rrxz6Izt7C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2023

القسام تنعي شهداءها

ونعت كتائب عز الدين القسام الشهداء الثلاثة، ووصفتهم بأبطال عملية الأغوار التي قالت إنهم نفذوها ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المعتكفين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

كما صرح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، بأنّ اغتيال الاحتلال للشباب المقاومين في نابلس لن يحدّ من ضربات الحركة وعملياتها أو يوقف مدّها المتصاعد.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية أن المقاومة ستمضي بكل عزيمة وإصرار للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء.