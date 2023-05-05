سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة

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وطن- أودت مغامرة شجاعة بحياة المصور السعودي هاني بن عبدالله الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة حيث سقط الراحل من مرتفعات جبال السودة، خلال مهمة تصوير.

وفاة المصور السعودي هاني الزهراني

و أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة 05 مايو 2023، وفاة مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، ومصور الاتحاد السعودي هاني الزهراني.

وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من مرتفعات السودة بعسير أثناء مهمة تصوير. – pic.twitter.com/TU6KEmNOV8 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 5, 2023

وتفاعل الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة المصور هاني الزهراني اليوم بالسعودية، داعين له بالرحمة، والمغفرة، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

تُوفي الزهراني تاركا وراءه أثراً طيباً في نفس كل من جلس أو تعامل معه، في حين عزّت العديد من الحسابات في وفاة الفقيد الذي يعتبر من المصورين المميزين، وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين الذين شاركوه هذه المهنة.

وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من مرتفعات السودة بعسير أثناء مهمة تصوير. pic.twitter.com/qskoC0b9m9 — Screen Mix (@ScreenMix) May 5, 2023

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وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، بالإضافة إلى تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

في مشهد مبهج هذه الأيام تغطي حبات البرد المرتفعات والغابات في الجزء الجنوبي من السعودية pic.twitter.com/eIWQQiq20O — Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) April 25, 2023

الساحة الإعلامية السعودية تنعى هاني الزهراني

كتب “أحمد الزهراني” ينعاه بقوله “انا لله وانا اليه راجعون.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم وأن يثبته على القول الثابت وأن يلهم اهله الصبر والسلوان”.

انا لله وانا اليه راجعون ،

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم وأن يثبته على القول الثابت وأن يلهم اهله الصبر والسلوان — أحمدالزهراني (@A7zhrani) May 5, 2023

وقال أصيل الشدوي: “رحمك الله ي صديقي وفاة الأخ والزميل المصور / هاني عبدالله عائض الزهراني أحد أبناء قرية النصباء اثر سقوطه من مرتفعات السودة بعد أعمال تصوير مع شركة السودة. نسأل الله له الرحمه والمغفرة ، اللهم اسكنه الجنه من غير عذاب ولا حساب يارب . لن ننسى التاريخ العظيم الذي صنعته”.

رحمك الله ي صديقي 😔🌹 وفاة الأخ والزميل المصور / هاني عبدالله عائض الزهراني أحد أبناء قرية النصباء اثر سقوطه من مرتفعات السودة بعد أعمال تصوير مع شركة السودة . نسأل الله له الرحمه والمغفرة ، اللهم اسكنه الجنه من غير عذاب ولا حساب يارب . لن ننسى التاريخ العظيم الذي صنعته… pic.twitter.com/EZzcOags5v — اصـيل الشـدوي (@Aseel_shdwi) May 5, 2023

ونعاه المقريء “محمد راشد العفاسي” قائلا” اللهم اغفر له وارحمه واجبر مصاب اهله ومحبيه”.

اللهم اغفر له وارحمه واجبر مصاب اهله ومحبيه — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 5, 2023

ونعاه آخر قائلا : “وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من مرتفعات السودة بعسير أثناء مهمة تصوير لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمة ويغفر له ويصبر اهله ويربط على قلوبهم”.

وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من مرتفعات السودة بعسير أثناء مهمة تصوير لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمة ويغفر له ويصبر اهله ويربط على قلوبهم#نجران_الان #السعودية pic.twitter.com/7W31jhgRVH — Ꮩ̼̐͜͡Ꮠ͋͢Ꭾ̈ (@30w40) May 5, 2023

وكتب “ناصر” قائلا “نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يغفر للفقيد هاني الزهراني، ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ويجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجعله في عليين، وارزق أهله الصبر والسلوان، واجعل مصابهم هذا خيرًا لهم ولمن يحبون، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير”.