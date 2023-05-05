الجمعة, مايو 5, 2023
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سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة

وفاة المصور السعودي هاني الزهراني جاءت بعد سقوطه من أعلى جبال السودة أثناء عمله وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين

كتب فهمي الورغمي
سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة watanserb.com
سبب وفاة هاني الزهراني مصور سعودي
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وطن- أودت مغامرة شجاعة بحياة المصور السعودي هاني بن عبدالله الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة حيث سقط الراحل من مرتفعات جبال السودة، خلال مهمة تصوير.

وفاة المصور السعودي هاني الزهراني

و أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة 05 مايو 2023، وفاة مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، ومصور الاتحاد السعودي هاني الزهراني.

وتفاعل الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة المصور هاني الزهراني اليوم بالسعودية، داعين له بالرحمة، والمغفرة، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

تُوفي الزهراني تاركا وراءه أثراً طيباً في نفس كل من جلس أو تعامل معه، في حين عزّت العديد من الحسابات في وفاة الفقيد الذي يعتبر من المصورين المميزين، وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين الذين شاركوه هذه المهنة.

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وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، بالإضافة إلى تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

الساحة الإعلامية السعودية تنعى هاني الزهراني

كتب “أحمد الزهراني” ينعاه بقوله “انا لله وانا اليه راجعون.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم وأن يثبته على القول الثابت وأن يلهم اهله الصبر والسلوان”.

وقال أصيل الشدوي: “رحمك الله ي صديقي وفاة الأخ والزميل المصور / هاني عبدالله عائض الزهراني أحد أبناء قرية النصباء اثر سقوطه من مرتفعات السودة بعد أعمال تصوير مع شركة السودة. نسأل الله له الرحمه والمغفرة ، اللهم اسكنه الجنه من غير عذاب ولا حساب يارب . لن ننسى التاريخ العظيم الذي صنعته”.

ونعاه المقريء “محمد راشد العفاسي” قائلا” اللهم اغفر له وارحمه واجبر مصاب اهله ومحبيه”.

ونعاه آخر قائلا : “وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من مرتفعات السودة بعسير أثناء مهمة تصوير لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمة ويغفر له ويصبر اهله ويربط على قلوبهم”.

وكتب “ناصر” قائلا “نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يغفر للفقيد هاني الزهراني، ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ويجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجعله في عليين، وارزق أهله الصبر والسلوان، واجعل مصابهم هذا خيرًا لهم ولمن يحبون، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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