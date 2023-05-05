زوجة حسن شاكوش .. سجدت لزواجها منه فكانت النتيجة طردها من المنزل!

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وطن – في حدثٍ صادم، ورغم أنّها سجدت في حفل زفافها شكراً لله على زواجها منه، اتهمت ريم صادق زوجة حسن شاكوش، مطرب المهرجانات المصري المعروف، زوجها، بطردها من المنزل والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها.

واحتفل حسن شاكوش بزفافه على ريم طارق -من خارج الوسط الفني- في حفل شهد سجود زوجة الفنان لحظة دخولها قاعة الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، شكراً لله على زواجها من مطرب المهرجانات.

وبعد انتشار الصور، تعرضت ريم طارق إلى هجوم وسخرية من الناشطين بسبب تصرفها، خاصة وأن فستان زفافها كشف كثيراً من صدرها.

حسن شاكوش يطرد زوجته من البيت!

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واتهمت ريم طارق، زوجها حسن شاكوش بطردها من منزل الزوجية منذ أيام.

كما اتهمته بالاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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وعلقت على تأخيرها في الإبلاغ أملا في الصلح بينهم، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.وفق “المصري اليوم”

ريم طارق، وهي صديقة البلوجر فرح شعبان، زوجة البلوجر المصري علي غزلان، حيث ظهرتا معاً، في العديد من الصور والفيديوهات.

وكان حسين شاكوش قال في برنامج “العرافة“، إنّ حفل زفافه كلّفه 4 مليون و200 ألف جنيه، وهو ما يعادل (137 ألف دولار أمريكي تقريباً).

وأثارت فقرة “شيخ العرافين” بالبرنامج الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية النهار، مفاجأةً وصدمةً لزوجة حسن شاكوش.

حسن شاكوش متزوج من أخرى قبل زواجه من ريم طارق.

وكشف “شيخ العرافين”، عن أنّ حسن متزوج من أخرى، قبل زواجه من ريم طارق.

وقال شيخ العرافين موجّهاً حديثه لزوجة شاكوش: “عارفة إن عنده فيلا في التجمع؟. وقالك على الجوازة، والعربية اللي جابها؟”.

وأردف: “عنده عروسة هو ما قلكيش يا ريم، ما تقول يا حسن، هو متجوز يا ريم مش متجوزك انتي لوحدك. حسن متجوز واحدة تانية”.

وأردف شيخ الحارة: “الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلسلة التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع”.

وانفعل “شاكوش” مهدّداً بمغادرة الحلقة، طالباً تغيير الموضوع.

ووجّه شاكوش حديثه لبسمة وهبة بالقول: “أنا قلت مش عايز أطلع برامج، وطلعت عشانك بس. خليه يلزم حدوده”.

وحاول شاكوش الردّ سريعًا لحلّ المشكلة، وقال: “أنا كنت داخل مشروع جواز والبنت من التجمع وكلمت ريم عنها وكانت عارفة قبل ما أتجوزها”.

كما كادت ريم تبكي وهي ترد: “أنا معرفش حاجة.. إنت طلعت متجوز في التجمع”. وانهارت قائلة: “خلاص حصل خير هو موضوع وانتهى”.

ليردّ عليها حسن قائلاً: “يعني إيه بقى أنهي موضوع انتهى”. لتكمل ريم: “أنا بتكلم عن موضوعي أنا. بعدين بقى لما نخلص”.

واضطرّت بسمة وهبة لإنهاء فقرة شيخ العرافين، والخروج بفاصل إعلاني لإنقاذ الموقف المحرج.