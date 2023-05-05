الجمعة, مايو 5, 2023
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اقتصاد

زلزال يضرب الأسواق الخليجية والسبب قرار أمريكي.. ماذا حدث؟

تربط غالبية دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وهي عرضة لتأثيرات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

كتب خالد السعدي
هبوط أسواق الأسهم الخليجية watanserb.com
رفعت الأسواق الخليجية أسعار الفائدة في مارس بعد أن فعل الاحتياطي الفيدرالي نفس القرار
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وطن – تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، الخميس، بعد رفع آخر لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.

وتربط غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، عملاتها بالدولار وهي عرضة لتأثيرات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ، مما دفع البنوك المركزية الخليجية إلى أن تحذو حذوه.

بنوك الخليج المركزية ترفع أسعار الفائدة

ورفعت البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ بعد ذلك بوقت قصير.

وشهد مصرف قطر المركزي ، الذي قال إنه سيبقي سعر الفائدة ثابتًا يوم الأربعاء ، ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 1٪ بينما انخفض معظم البنوك الأخرى في دول الخليج المجاورة. ومع ذلك ، فقد رفعت أسعارها أيضًا بنسبة 0.25٪ في وقت لاحق من نفس اليوم.

فيما يلي التغييرات التي طرأت يوم الخميس على أسواق الأسهم الخليجية كما أوردتها رويترز:

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TDW MAIN IDX (المؤشر القياسي السعودي): انخفض بنسبة 0.3٪

الشركة السعودية للصناعات الأساسية: انخفاض 1.9٪

البنك السعودي البريطاني: انخفاض 3٪

مؤشر DFM GENERAL INDEX (مؤشر دبي الرئيسي): تراجع 0.1٪

إعمار العقارية ش.م.ع: انخفاض بنسبة 0.7٪

مؤشر أبوظبي: هبوط بنسبة 0.1٪

بورصة قطر للصرافة IDX العام (المعيار القطري): ارتفاع بنسبة 1٪

في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باور، إن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي للولايات المتحدة وأنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان اتجاه رفع المعدل قد انتهى.

وارتفعت أسعار النفط ، وهو عامل رئيسي للأسواق المالية الخليجية، لكنها لم تستطع تعويض الانخفاض البالغ 9٪ خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث تفوق طلب المستهلك الرئيسي على تأثير الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة على أنها ستوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

وفي أبريل ، تلقت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاؤها تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية بوقف خفض إنتاج النفط حتى لا تثقل أسعار النفط النمو الاقتصادي العالمي وتزيد من التضخم.

قد يؤدي الانتقال بسرعة كبيرة بعيدًا عن الوقود الأحفوري إلى التضخم ، وفقًا لأحد المديرين التنفيذيين في لندن، وفق تقرير لموقع المونيتور.

وقال نعيم أسلم ، كبير مسؤولي الاستثمار في “زاي كابيتال ماركتس”: “لقد رأينا بالفعل أنه عند إيقاف تشغيل الطاقة الأحفورية والانتقال إلى طاقة انتقالية ، ستشهد زيادة كبيرة في أسعار النفط ، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم أيضًا”.

منطقة الخليج تواصل التحدي

ومع ذلك ، لا تزال منطقة الخليج متحدية ، ويمكن أن يكون أداؤها الاقتصادي أفضل من أجزاء أخرى من العالم في عام 2023.

ورفعت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان أسعار الفائدة في مارس بعد أن فعل الاحتياطي الفيدرالي ذلك.

حدث الشيء نفسه في فبراير الماضي ، حيث رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة وحذت دول مجلس التعاون الخليجي حذوها ، باستثناء مصرف قطر المركزي.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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