زعيم فاغنر يُهدد بالانسحاب من باخموت.. خاطَب وزارة الدفاع الروسية مُحاطاً بأشلاء الجثث (شاهد)

وطن- هدد زعيم مجموعة فاغنر الروسية، الجمعة، بسحب قواته من المعركة الضارية التي يخوضها في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا الأسبوع المقبل، متهمًا القيادة العسكرية الروسية بمنع الذخيرة عن قواته والتسبب لهم في خسائر فادحة جراء تلك القرارات.

وقال يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية، إنه سيسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية بحلول الأربعاء، القادم، بعد خلاف مع القيادة في موسكو بشأن تزويدهم بالذخيرة.

The irate man in this video is Yevgeny Prigozhin, the Founder of the Wagner Group (a private Russian military company.)

He's lost over a hundred men in 1 day.

Sorry, I don't have a translation. It's mostly bad language anyway. He's very butthurt.pic.twitter.com/r4zo2562fk

— 🔸️Angry.Ostriches.Are.No.Fun. (@DaAngryOstrich) May 5, 2023