زعيم فاغنر يُهدد بالانسحاب من باخموت.. خاطَب وزارة الدفاع الروسية مُحاطاً بأشلاء الجثث (شاهد)

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وطن- هدد زعيم مجموعة فاغنر الروسية، الجمعة، بسحب قواته من المعركة الضارية التي يخوضها في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا الأسبوع المقبل، متهمًا القيادة العسكرية الروسية بمنع الذخيرة عن قواته والتسبب لهم في خسائر فادحة جراء تلك القرارات.

زعيم فاغنر يهدد بالانسحاب من باخموت

وقال يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية، إنه سيسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية بحلول الأربعاء، القادم، بعد خلاف مع القيادة في موسكو بشأن تزويدهم بالذخيرة.

The irate man in this video is Yevgeny Prigozhin, the Founder of the Wagner Group (a private Russian military company.) He's lost over a hundred men in 1 day. Sorry, I don't have a translation. It's mostly bad language anyway. He's very butthurt.pic.twitter.com/r4zo2562fk — 🔸️Angry.Ostriches.Are.No.Fun. (@DaAngryOstrich) May 5, 2023

وجاءت تهديدات بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع فيديو مروع نشره وهو يسير بين جثث مقاتليه، ويطلب من مسؤولي الدفاع الروس تزويده بالمزيد من الإمدادات.

ومعلوم، أن روسيا تحاول السيطرة على مدينة باخموت منذ شهور، على الرغم من قيمتها الإستراتيجية المشكوك فيها.

وبنبرة غاضبة، أعلن زعيم فاغنر عن قراره بشكل مباشر، مُخاطبا وزارة الدفاع الروسية قائلا :”شويغو (وزير الدفاع)! غيراسيموف (قائد الأركان العامة للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا) ! أين الذخيرة؟”.

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واقترب من جثثه مقاتليه وقال “لقد أتوا إلى هنا كمتطوعين ويموتون من أجلكم، بينما تنعمون أنتم بالراحة في مكاتب الماهوجني الخاصة بك (يقصد مكاتب فاخرة).”

وفي مقطع آخر أرفقه ببيان رسمي، ادعى بريغوجين، المليونير سيئ السمعة الذي تربطه صلات طويلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فاجنر كانت تخطط للاستيلاء على باخموت بحلول 9 مايو/أيار الجاري.

Amazing video. A must see. Wagner group leader Yevgeny Prigozhin threatens to withdraw his troops from the Ukrainian city of Bakhmut, claiming the Russian military’s top brass is jealously withholding from Wagner the ammunition it needs to win. pic.twitter.com/yJDdqr8kJS — Mike (@Doranimated) May 5, 2023

لكن بريغوجين قال إن قواته لم تتلق ما يكفي من قذائف المدفعية من الجيش الروسي منذ يوم الاثنين.

ويشار أن التهديد، سمة قد اشتهر بها بريغوزين منذ سنوات، وقد قدّم في السابق ادعاءات لا يمكن التحقق منها ووجه تهديدات لم يُنفذها.

في الفيديو، يقف بريغوزين أمام حوالي 30 جثة بالزي الرسمي ملقاة على الأرض. ويقول إنها جثث مقاتلي فاجنر الذين قُتلو فقط يوم أمس، الخميس.

يتحدث بريغوزين بنبرة غاضبة ويستخدم العديد من الشتائم في الفيديو.

يقول بريغوزين ، مشيرًا إلى الجثث: “هؤلاء هم آباء وأبناء شخص ما”. “الحثالة التي لا تعطينا الذخيرة ستُذهب جهود هؤلاء الشجعان سُدى.”

Another statement by Yevgeny Prigozhin and the Wagner PMC fighters‌‌ has been published online. pic.twitter.com/NsQ5g8xa0s — Spriter (@Spriter99880) May 5, 2023

وزعم أن الجيش النظامي الروسي كان من المفترض أن يحمي الأجنحة بينما تقدمت قوات فاغنر إلى الأمام لكنها “بالكاد تُمسك بها”، وتنشر “عشرات ونادراً المئات” من القوات.

وقال بريغوجين “نفدت موارد فاغنر للتقدم في أوائل أبريل، لكننا نتقدم على الرغم من حقيقة أن موارد العدو يفوق عدد مواردنا بخمسة أضعاف” مضيفا أنه “بسبب نقص الذخيرة، تتزايد خسائرنا بشكل كبير كل يوم.”

"Russia is on the brink of catastrophe." Prigozhin issued an ultimatum to Shoigu and threatened Putin with military mutiny Yevgeny Prigozhin, head of the PMC "Wagner", wrote a letter to Defense Minister Sergei Shoigu, demanding to provide ammunition. Prigozhin gave an ultimatum… pic.twitter.com/QDdtj5wVNy — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

وأكد أن مجموعة فاغنر ستضطر إلى الانسحاب من باخموت في 10 مايو / أيار وسيتولى الجيش النظامي الروسي زمام الأمور، “لأنه بدون ذخيرة (مقاتلي فاجنر) محكوم عليهم بموت لا معنى له”. متهما “البيروقراطيين العسكريين الغيورين” بحرمانه من الذخيرة.

قوات فاغنز ذراع بوتين الطولى في أوكرانيا

جدير بالذكر أن مجموعة فاغنر هي التي تقود منذ أشهر الجبهة الروسية من أجل السيطرة على باخموت، وهي أطول معركة وأكثرها دموية على الأرجح، طيلة فترة الحرب التي انطلقت في أواخر فبراير/شباط 2022.

يُعتقد، حسب تقديرات صحف غربية، أن أكثر من ثمانية أشهر من القتال في باخموت قد أودت بحياة الآلاف في أقل تقدير، على الرغم من أن أياً من الطرفين لم يحدد العدد الفعلي بعد.

أما بالعودة إلى بريغوزين، فقد قام إبان الحرب الروسية الأوكرانية بجولة في السجون الروسية لتجنيد مقاتلين، ووعد بالعفو عنهم من محكوميتهم إذا نجوا من جولة لمدة نصف عام في خط المواجهة مع فاجنر.

اتهمت دول غربية وخبراء من الأمم المتحدة مرتزقة فاغنر بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي.

تقع مدينة باخموت على بُعد حوالي 55 كيلومترًا (34 ميلًا) شمال العاصمة الإقليمية دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، ولها قيمة عسكرية تكتيكية بالنسبة لموسكو، على الرغم من أن المحللين يقولون إنها لن تكون حاسمة في نتيجة الحرب.

كان عدد سكان المدينة قبل الحرب 80.000 نسمة وكانت مركزًا صناعيًا مهمًا. وأصبحت اليوم مدينة أشباح مدمرة، لكنها صارت أيضاً رمزًا مهمًا للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي، كما يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كل مرة.

هل تنسحب قوات فاغنر من مدينة باخموت؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعبر فيها بريغوجين عن غضبه واستياءه بشأن نقص الذخيرة أو إلقاء اللوم على الجيش الروسي، الذي كان في صراع معه منذ فترة طويلة.

حيث سبق له أن هدّد بالانسحاب من باخموت مرة واحدة، في مقابلة مع مدون عسكري روسي الأسبوع الماضي، إذا لم يتحسن وضع الذخيرة، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس“.

وردا على سؤال من الوكالة الأمريكية عن تهديدات بريغوجين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه “اطلع على إشارات مرجعية له في وسائل الإعلام” لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. كما لم يُعلق الجيش الروسي على الفور على تصريحات زعيم فاغنر أيضًا.

هل يحاول الكرملين التخلص من قائد فاغنر؟

يجادل المحلل العسكري روب لي، المقيم في الولايات المتحدة، بأن شكوى فاغنر الأخيرة من النقص في الإمدادات على الأرجح تعكس قيام وزارة الدفاع الروسية بترشيد الذخيرة قبل الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا.

وكتب على تويتر أن “الوزارة يجب أن تدافع عن الجبهة بأكملها، لكن همّ بريغوجين الوحيد يكمن في الاستيلاء على باخموت”.

وأضاف لي أنه “إذا تمكنت فاغنر من الاستيلاء على مدينة باخموت، فإنه يمكن أن يدعي الفضل السياسي”.

حيث تنبأ بريغوجين في وقت سابق بأن الهجوم المضاد الأوكراني سيبدأ بحلول 15 مايو، حيث ستتمكن الدبابات والمدفعية من التقدم في الطقس الجاف، بعد هطول أمطار الربيع.

وفي خطوة منفصلة، يبدو أن بريغوجين قد عين جنرالاً في الجيش، تم فصله مؤخرًا من منصب، رئيسا للخدمات اللوجستية.

أُطلق على الكولونيل “ميخائيل ميزينتسيف” لقب جزار ماريوبول لدوره في قصف المدينة الساحلية الجنوبية في أوكرانيا العام الماضي، التي استولت عليها القوات الروسية قبل عام.

وقد ظهر ميزينتسيف، في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت في معسكر تدريب فاغنر ثم في مقطع آخر خلال زيارة لمواقع في باخموت.

وقال بريغوجين في وقت سابق إنه عرض عليه منصب نائب قائد فاغنر، مشيرًا إلى أن الجنرال بذل قصارى جهده للمساعدة في إمداد المرتزقة بالذخيرة وتعاون مع جهود المجموعة لتجنيد سجناء مدانين في صفوفها.

تم وفي تحرك مضاد من وزارة الدفاع الروسية، تم تعيين ميزينتسيف، في خطة جديدة، حيث أصبح مسؤولاً عن الخدمات اللوجستية للجيش في سبتمبر / أيلول الماضي، وذلك بعد وقت قصير من انتشار مقطع فيديو لبريغوجين داخل سجن روسي وهو يخبر النزلاء بأنهم سيطلق سراحهم من السجن إذا خدموا مع رجاله في أوكرانيا.