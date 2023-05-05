تفاصيل مفزعة.. قتل شاب سوري في دير الزور بعد عودته من تركيا

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وطن – اتُهمت قوات سوريا الديمقراطية، بقتل شاب في مدينة دير الزور بدم بارد، بعد أيام من عودته من تركيا.

وقالت تقارير سورية، إن قرية العزبة شمال شرق دير الزور شهدت توتراً كبيراً واشتباكات بين الأهالي من عشيرة العنابزة وقوات قسد، على خلفية مقتل الشاب حبش إلياس برصاص حاجز بلدة العِزبة التابع لقسد.

توتر متصاعد إثر مقـ ـتل شاب برصاص ميليـ ـشيا "قسد" شمالي ديرالزورhttps://t.co/aC9zqC6zIH — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) May 4, 2023

والشاب القتيل كان قد عاد من تركيا مؤخراً وليس له ارتباطات بأي جهة، وعند مروره أمس بالحاجز أطلق العناصر النار نحوه بدم بارد بعد ملاسنة بين الطرفين.

عقب ذلك هاجم أهالي القرية وأقرباء الضحية من عشيرة العنابزة الحاجز لتندلع اشتباكات مسلحة أدت لإصابة مدنيين اثنين برصاص قسد أحدهما يُدعى حسان أحمد الجدعان وقد أصيب بجروح بليغة، وفق موقع “أورينت” في سوريا.

في المقابل أصيب 3 عناصر من قوات قسد التي سحبت عناصر حاجز العزبة وعدة حواجز أخرى في ريف دير الزور الشرقي، بالذات مناطق انتشار عشيرة البكير.

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وكثيرا ما وُجهت اتهامات لقوات قسد بارتكابها جرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث وثقت شبكة “رصد سوريا” لحقوق الإنسان العاملة في الداخل السوري في نهاية أبريل الماضي، مقتل الشاب “محمد حشاش الحنظل” والبالغ من العمر 28 عاماً، تحت التعذيب في سجون قوات قسد بمحافظة الحسكة.

وقبل أيام، أقدمت قوات قسد على قال شاب يدعى خضر بدران العبد الله من سكان قرية دليان بمنطقة جبل عبد العزيز بمحافظة الحسكة، حيث حاول القتيل الهروب من دورية تابعة لقسد، فقام عناصر قسد بإطلاق النار عليه ثم صدموه بسيارتهم ودعسوه بسبب عمله بتهريب المازوت على دراجته النارية.

وسبق أن أطلق ناشطون سوريون، حملة ضد ما سموها انتهاكات ترتكبها قوات “قسد” في مناطق سيطرتها بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وطالبوا الأمم المتحدة بردع ووقف هذه الممارسات قسد ضد الأهالي والأطفال.