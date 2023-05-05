السبت, مايو 6, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا والتوقيت في نهائي كأس الملك

نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا
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وطن- ينتظر جماهير الكرة المستديرة مباراة ريال مدريد أمام منافسه أوساسونا المثيرة والقوية، السبت، في نهائي كأس الملك 2023.

ويستضيف ملعب (لا كارتوخا)، مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وأوساسونا، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

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كما وستبث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين على قناة الفجر الفضائية.

نهائي السوبر الإسباني
نهائي السوبر الإسباني

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة النهائية أمام أوساسونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس الملك الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: كامافينغا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو).

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 68 نقطة، كما وبفارق 13 عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 82 نقطة.

ريال مدريد وأوساسونا
ريال مدريد وأوساسونا

كما وآتى الفريق المنافس أوساسونا في المركز العاشر من الترتيب برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + أوساسونا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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