تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا والتوقيت في نهائي كأس الملك

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وطن- ينتظر جماهير الكرة المستديرة مباراة ريال مدريد أمام منافسه أوساسونا المثيرة والقوية، السبت، في نهائي كأس الملك 2023.

ويستضيف ملعب (لا كارتوخا)، مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وأوساسونا، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

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كما وستبث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين على قناة الفجر الفضائية.

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة النهائية أمام أوساسونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس الملك الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: كامافينغا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو).

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 68 نقطة، كما وبفارق 13 عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 82 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس أوساسونا في المركز العاشر من الترتيب برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.