الجمعة, مايو 5, 2023
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حياتنا

آمبر هيرد تتخذ هذا القرار بعد أن أنهكتها قضايا جوني ديب ضدها!

آمبر هيرد سعيدة جداً بالعيش في مدريد من أجل تربية ابنتها بعيداً عن كل الضوضاء

كتب رفيف عبدالله
آمبر هيرد تتخذ هذا القرار بعد أن أنهكتها قضايا جوني ديب ضدها! watanserb.com
آمبر هيرد وجوني ديب
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وطن– زعمت صحفية بريطانية، أن النجمة الأمريكية آمبر هيرد، قررت ترك هوليوود، والانتقال إلى مدينة أخرى هرباً من الضجيج الذي تسبب به طليقها الفنان جوني ديب.

ستعود!

وقالت الصحفية أليسون بوشوف، من صحيفة “ديلي ميل“، إن آمبر هيرد انتقلت للعيش بهدوء في عاصمة إسبانيا، مدريد مع ابنتها “أونا” البالغة من العمر عامين.

وبحسب مقال بوشوف، فإن هيرد (37 عاماً) تتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة، وهي سعيدة جداً بالعيش في مدريد من أجل تربية ابنتها بعيداً عن كل الضوضاء.

جوني ديب وآمبر هيرد

ونقلت بوشوف عن صديقة هيرد المقربة، أن الممثلة ليست على عجلة من أمرها للعودة للعمل أو لهوليوود على وجه التحديد، لكن من المرجح أنها ستعود حين تجد المشروع المناسب.

هروب إلى إسبانيا

وجاء انتقال هيرد بعدما قامت ببيع منزلها في وادي يوكا بولاية كاليفورنيا مقابل 1.1 مليون دولار، في شهر يوليو من عام 2022.

ومنذ ذلك الوقت، تقضي هيرد وقتها في إسبانيا.

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وسبق أن التقطت عدسات الباباراتزي صورا لها أثناء استرخاءها على شواطئ “بالما دي مايوركا”.

ابنة آمبر هيرد

وقبلها بأيام، رصدت الكاميرات آمبر هيرد وهي تلعب مع ابنتها في حديقة للأطفال.

قضية القرن

كانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو حزيران الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.

كما حكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

ومنحت الهيئة جوني ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

أونا ابنة آمبر هيرد

ورفع جوني ديب (58 عاما) الدعوى على “هيرد” مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها “بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي” في مقال رأي في إحدى الصحف.

وفي المقابل، طالبت آمبر (36 عاما) بتعويض قدره 100 مليون دولار. قائلة إن جوني ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها “كيدية”.

المصدرديلي ميل- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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