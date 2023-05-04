4 مشروبات يتناولها الأشخاص الأطول عمراً بالعالم..تعرف عليها

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وطن– يبلغ عمر أكبر شخص حي على هذا الكوكب حاليًا 118 عامًا، لكن بحثًا جديدًا يشير إلى أن البشر يمكن أن يعيشوا نظريًا لمدة تصل إلى 150 عامًا.

العمر الطويل

ووفقا لموقع “wellandgood“، يعيش الأشخاص الذين يتمتعون بصحة وعمر طويل في المناطق الزرقاء وتشمل هذه المناطق سردينيا في إتاي، وأوكيناوا في اليابان، وإيكاريا في اليونان، ونيكويا في كوستاريكا ولوما ليندا في كاليفورنيا.

وعلى الرغم من أن كل منطقة من هذه المناطق تستهلك أطعمة مختلفة عن الأخرى إلا أنها تشترك في العديد من عادات الأكل العامة مع بعضها البعض، على سبيل المثال، يعتمد سكان هذه المناطق على مشروبات تساعدهم كثيراََ على العيش طويلاََ.

الشاي الأخضر

في المنطقة الزرقاء في أوكيناوا، يشرب الناس الشاي الأخضر بكثرة طوال اليوم.

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة صغيرة من الكافيين الذي يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري ومرض باركنسون، وانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة التركيز.

لكن إحذر من شربه في فترة ما بعد الظهر لأن ذلك قد يتداخل مع دورة النوم والاستيقاظ.

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والسبب الآخر الذي يجعل الشاي الأخضر مشروبًا قد يساعد على العيش طويلاََ هو أنه مليء بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافانول، والتي ارتبطت بتقليل الكوليسترول السيئ. وقد أظهرت الدراسات وجود صلة بين استهلاك الشاي الأخضر وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

والشاي الأخضر غني أيضًا بنوع من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة. تساعد هذه العناصر، جنبًا إلى جنب مع محتوى الكافيين في الشاي الأخضر والحمض الأميني l-theanine ، الموجود أيضًا في الشاي الأخضر، على حماية الدماغ.

كما يساعد الشاي الأخضر على انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما يعني أنه يمكن أن يكون وقائيًا من الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الشاي الأسود

الشاي الأسود له نفس فوائد الشاي الأخضر. يحتوي أيضًا على مادة الكافيين، ومضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة. ونتيجة لذلك، فهو يحمي أيضًا من تطور العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

القهوة

تحتوي القهوة بالمثل على مادة الكافيين وهي مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة.

القهوة غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين ب 5 (لصنع خلايا الدم الحمراء) والمنغنيز (لتنمية العظام والتمثيل الغذائي) والبوتاسيوم (لخفض ضغط الدم) والمغنيسيوم (لإنتاج الطاقة والنوم) .



بشكل عام، يرتبط استهلاكها بتحسين مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والاكتئاب والأمراض التنكسية العصبية، والسرطان، والكبد.

الماء

في جميع المناطق الزرقاء، يشرب الناس الماء مع وجباتهم.

يحتوي الماء على معادن مضافة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

عندما يكون لديك مستويات عالية من الكالسيوم، تساعد هذه العناصر على تقوية عظامك وهي مفيدة كذلك لوظيفة القلب.