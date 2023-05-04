هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

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وطن– احتفلت هند القحطاني، المشهورة السعودية المثيرة للجدل، بعيد ميلاد أصغر أبناءها، بألوان علم المثليين.

نفس ترتيب الألوان

وبالفيديو الذي نشرته هند القحطاني عبر “سناب شات“، ظهر ابنها الأصغر معتز، يمسك بقطعة كيكة ملونة بنفس ألوان علم المثلية.

بينما كان شقيقه الأكبر معاذ، يقوم بإشعال الشمعة فوقها، وتجلس رؤى بجانبه، وتقوم والدتهم بالتصوير.

الملفت للانتباه أن لون الكيكة تماماً كألوان علم المثليين وبنفس الترتيب.

هل هو شاذ؟

وهو الأمر الذي أثار الشك حول ميول ابن هند القحطاني.

وبدأ الناشطون ينسجون توقعاتهم حول الأمر.. وتخيلوا أن الطفل اعترف لوالدته بالأمر، فما كان منها إلا أن شجعته ودعمته بهذه الطريقة.

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بينما خمن آخرون أنها فرقعة جديدة من المشهورة السعودية المهووسة بالتريند.

تطبيق تعارف

وكانت هند القحطاني، قد أعلنت عن عمل تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء.

وقالت هند خلال مقطع فيديو أحدث جدلاً واسعاً: “بسوي تطبيق للتعارف.. للحب والغرام والهيام، ويتعرف خلاله الرجال والنساء، ويصير بينكم رومانسيات وحب وغرام”.

هذا وقد أثار إعلان هند القحطاني، رغبتها في إنشاء تطبيق للتعارف بين النساء والرجال، ردود فعل وانتقادات واسعة بين النشطاء في المملكة السعودية.

حيث رأى بعضهم في الخطوة، فرصةً من مشهورة السناب السعودية لكسب جمهور جديد نحو تطبيقها المزعوم، ومن ذلك الاستفادة من شعبيتها الكبيرة عبر مواقع التواصل المعروفة.

فيما اعتبر آخرون أنّ إعلان هند القحطاني، ليس إلا محاولة جديدة منها للبقاء على مكانتها في قوائم الترند والأكثر متابعة في المملكة، حتى وإن كان ذلك على حساب حياتها الشخصية أو الحديث في مواضيع بعيدة كل البعد عن اهتماماتها.

من هي هند؟

يشار إلى أن هند القحطاني، هي صانعة محتوًى سعودية مثيرة للجدل، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آرائها وصورها وفيديوهاتها التي تخالف قيم المجتمع السعودي، كما يرى كثيرون.

عمِلت القحطاني معلمة لغة إنجليزية، قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة لاستكمال دراستها.

بدأت هند القحطاني نشر محتوًى على منصات التواصل الاجتماعي بدايةً من عام 2015، وحظيت بشعبية كبيرة على تطبيق السناب شات، حيث يتابعها الملايين من المتابعين.