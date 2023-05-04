الخميس, مايو 4, 2023
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هل يؤثر مرض الربو على جودة العلاقات الحميمة؟

"يقول ثلث مرضى الربو إنهم اضطروا إلى قطع الاتصال الجنسي لتلقي العلاج الإنقاذي.."

كتب معالي بن عمر
مرض الربو يعيق الاتصال الجنسي مع الشريك watanserb.com
مرض الربو يعيق الاتصال الجنسي مع الشريك
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وطن-يعاني حوالي 4 ملايين شخص بالربو، وهو مرض تنفسي ناتج عن التهاب دائم في القصبات الهوائية، في فرنسا.

يُعيق هذا المرض المزمن الحياة اليومية لمرضى الربو جسديًا، لكنه يؤدي أيضًا إلى بعض المشاكل الأخرى، مثل: الإقصاء الذاتي والوصم، وفقًا لمسح أجرته شركة Ifop لاستطلاع الرأي.

وبحسب الاستطلاع، فإن واحد من كل ثلاثة مصابين بالربو الحاد تعرّضوا للسخرية بالفعل بسبب مرض الربو في سياق الأنشطة المهنية (34٪) أو الرياضة (36٪). و42٪ من الرجال سخرت منهم زوجاتهم بسبب تدني قدراتهم الجنسية، حسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

يُذكر أن هذا الاستطلاع شمل 5،009 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وأكثر.

مرض الربو
مرض الربو

الحياة الجنسية: يخشى 44٪ من المرضى أن يكونوا أقل كفاءة بسبب الربو

بشكل عام، يؤثر مرض الجهاز التنفسي هذا على النشاط الجنسي للرجال أكثر من النساء. وبحسب النتائج، فإن 28٪ من المرضى الذكور يعتبرون أن الربو كان له تأثير سلبي على حياتهم الجنسية، مقارنة بـ 16٪ من النساء. وما يصل إلى 53٪ من الرجال المصابين بالربو الحاد يشاركون هذا الرأي.

ووفق ما ترجمته “وطن“، تكشف البيانات أيضًا أنه بالنسبة لنحو نصف (56٪) مرضى الربو الحاد، فإن أدائهم الجنسي يشكّل مصدر قلق كبير. كما اعترف 44٪ بأنهم خائفون بالفعل من أن يكونوا أقل كفاءة جنسيًا بسبب أمراض الجهاز التنفسي لديهم.

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وبحسب الاستطلاع، فإن 31٪ ممن تم استجوابهم اضطروا بالفعل إلى التوقف عن ممارسة العلاقات الحميمة من أجل الذهاب وتلقي العلاج الإنقاذي. حتى أن 41٪ من المشاركين في الاستطلاع قد تجنبوا بالفعل الاتصال الجنسي، لأنهم كانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نوبة ربو.

يضطر الرجال إلى ترك شركائهم بسبب الربو
يضطر الرجال إلى ترك شركائهم بسبب الربو

“العواطف لها تأثير كبير على ظهور أعراض الربو”

للحصول على حياة عاطفية وجنسية جيّدة ينصح البروفيسور باسكال تشانيز، رئيس المجلس العلمي لمؤسسة تنفّس-Souffle، بالتحكم جيدًا في مرض الربو، واتباع العلاجات بشكل صحيح، وتحديد المواقف التي يجب أن يحذر  منها الرجال بطريقة ما.

كما شدّد البروفيسور باسكال تشانيز على أن “العواطف لها تأثير كبير على ظهور أعراض الربو”.

 

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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