هل يؤثر مرض الربو على جودة العلاقات الحميمة؟

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وطن-يعاني حوالي 4 ملايين شخص بالربو، وهو مرض تنفسي ناتج عن التهاب دائم في القصبات الهوائية، في فرنسا.

يُعيق هذا المرض المزمن الحياة اليومية لمرضى الربو جسديًا، لكنه يؤدي أيضًا إلى بعض المشاكل الأخرى، مثل: الإقصاء الذاتي والوصم، وفقًا لمسح أجرته شركة Ifop لاستطلاع الرأي.

وبحسب الاستطلاع، فإن واحد من كل ثلاثة مصابين بالربو الحاد تعرّضوا للسخرية بالفعل بسبب مرض الربو في سياق الأنشطة المهنية (34٪) أو الرياضة (36٪). و42٪ من الرجال سخرت منهم زوجاتهم بسبب تدني قدراتهم الجنسية، حسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

يُذكر أن هذا الاستطلاع شمل 5،009 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وأكثر.

الحياة الجنسية: يخشى 44٪ من المرضى أن يكونوا أقل كفاءة بسبب الربو

بشكل عام، يؤثر مرض الجهاز التنفسي هذا على النشاط الجنسي للرجال أكثر من النساء. وبحسب النتائج، فإن 28٪ من المرضى الذكور يعتبرون أن الربو كان له تأثير سلبي على حياتهم الجنسية، مقارنة بـ 16٪ من النساء. وما يصل إلى 53٪ من الرجال المصابين بالربو الحاد يشاركون هذا الرأي.

ووفق ما ترجمته “وطن“، تكشف البيانات أيضًا أنه بالنسبة لنحو نصف (56٪) مرضى الربو الحاد، فإن أدائهم الجنسي يشكّل مصدر قلق كبير. كما اعترف 44٪ بأنهم خائفون بالفعل من أن يكونوا أقل كفاءة جنسيًا بسبب أمراض الجهاز التنفسي لديهم.

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وبحسب الاستطلاع، فإن 31٪ ممن تم استجوابهم اضطروا بالفعل إلى التوقف عن ممارسة العلاقات الحميمة من أجل الذهاب وتلقي العلاج الإنقاذي. حتى أن 41٪ من المشاركين في الاستطلاع قد تجنبوا بالفعل الاتصال الجنسي، لأنهم كانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نوبة ربو.

“العواطف لها تأثير كبير على ظهور أعراض الربو”

للحصول على حياة عاطفية وجنسية جيّدة ينصح البروفيسور باسكال تشانيز، رئيس المجلس العلمي لمؤسسة تنفّس-Souffle، بالتحكم جيدًا في مرض الربو، واتباع العلاجات بشكل صحيح، وتحديد المواقف التي يجب أن يحذر منها الرجال بطريقة ما.

كما شدّد البروفيسور باسكال تشانيز على أن “العواطف لها تأثير كبير على ظهور أعراض الربو”.