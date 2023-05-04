هبة نور في إطلالة جريئة جدا.. هوت شورت وبطن مكشوف وصدر منفوخ (شاهد)

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وطن– سخر متابعو الفنانة السورية هبة نور، من إطلالتها الاخيرة، وعرضوا عليها التبرعات لشراء ملابس لها.

التعليقات مسموحة

وظهرت هبة نور في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، بـ”هوت شورت” أسود وتوب أسود مكشوف البطن بشكل قليل، وفوقهم جاكيت جينز أسود واسع.

وتعمدت هبة نور استعراض صدرها المنفوخ، وساقيها العاريتين إلى الفخذ بطريقة مثيرة عبر طريقة وقوفها.

ولم تعلق الفنانة السورية على الصور، لكنها لم تمنع كذلك تعليقات المتابعين الذين عرضوا عليها شراء ملابس لها.

“بنطلون لوجه الله”

فكتب متابع:” هبة حبيبتي تواصلي معي اشتريلك بنطلون لوجهه الله”.

وكتب آخر: “لحم رخيص.. تخيلي تموتي متل محمد قنوع وشادي زيدان وينزلو ان هده الصور اخر أعمالك.. لا عظه ولا عبره “.

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وتساءلت متابعة: “وين البنطلون؟”، لترد عليها أخرى: “في حملة تبرعات نشتريلها تشاركي؟”

وكانت هبة نور قد أثارت الجدل بعد تقديمها وصلة رقص، خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية.

رقص هبة نور

وأظهر مقطع فيديو من الحلقة، إحضار هشام حداد، “شال الرقص”، للممثلة هبة نور، التي أخبرته في البداية أنها تخجل، لكنها اشترطت عليه أن يرقص معها “رقصاً شرقياً”.

واستجابت هبة نور لطلب هشام حداد، حيث قام بربط “شال الرقص” على خصرها، وسط تفاعل وصيحات الحضور، لتقدّم وصلة رقص على أنغام أغنية “حبيبي يا عيني” للفنانة مايا يزبك.

كذبة كبيرة

فنياً، تستعد هبة نور لعرض فيلمها الجديد والذي يحمل اسم “كذبة كبيرة”، والذي تقدمه مع ممثلين لبنانيين، أبرزهم فؤاد يمين وبديع أبو شقرا.

وأكدت هبة أن الفيلم سيبصر النور قريباً، وسيطرح في جميع دور العرض السينمائية قريباً.

ونشرت الفنانة السورية بوستر العمل عبر حسابها على “انستجرام”.. وعقبت: “بعد غياب عن عالم السينما لقاء جديد بعالم السينما اللبنانية .. فيلم كذبه كبيرة صورناه تقريبا من اقل من سنتين وكنا ناطرين وقت العرض بكل حب “.

View this post on Instagram A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

وتدور أحداث العمل في إطار الدراما والكوميديا الاجتماعية كما لمحت هبة: “إنه عالم السوشيل ميديا.. إن استعمل بذكاء يرتقي بكم، كما يمكنه أن يتحول إلى إدمان، ويضعكم في الحضيض… ترقبوا فيلم “كذبة كبيرة” حصرياً في جميع صالات السينما ابتداءً من ٢٥ أيار”.

ويؤدي بطولته هبة نور، بديع أبو شقرا، فؤاد يمّين، ساندي فرح، أليكو داوود، مجدي مشموشي، يعقوب شاهين، أسعد رشدان، لورا خباز، فريد حبيش، شربل زيادة، لمى لاوند، نازيلي كسابيان، دايان.. وهو من إخراج نديم مهنا.