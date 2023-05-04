الخميس, مايو 4, 2023
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هبة عبوك توجه رسالة حادة لـ أشرف حكيمي وتهينه وتتحدث عن عالم ذكوري يكره النساء! (شاهد)

كشفت المذيعة الإسبانية ماريا باتينيو في برنامج "Save me" عن رد صديقتها الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك على رسالة كانت قد بعثتها لها.

كتب وطن
هبة عبوك توجه رسالة حادة لـ أشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- وقالت “باتينيو” خلال اللقاء بأن هبة عبوك تواجا طلاقا صعبا مع اللاعب المغربي وجناح نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وفقا لما نقله موقع “save me“.

عالم ذكور يكره النساء

وقالت المذيعة إنها كتبت للعارضة وأخبرتها: ” إنه لأمر مرعب أنهم يعتبرونك مهتمة بالمال”، لتكشف عن رد هبة عبوك التي قالت: “مرحبًا ماريا ، تمامًا ، إنه العالم الذكوري وكراهية النساء الذي نعيش فيه . مع الأخذ في الاعتبار أنه عندما بدأنا العلاقة، لم يكن يكسب المال و كنت أكثر شهرة منه”.

وأنهت هبة عبوك ردها على الرسالة بالقول: “الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظًا حتى لا يؤثر الغد على عائلتنا. أنا أثق في العدالة والفطرة السليمة بأنهم إلى جانبي”.

هبة عبوك في دائرة الأضواء الإعلامية

وأصبحت هبة عبوك في دائرة الضوء الإعلامية، بسبب شائعات عن شريكها السابق أشرف حكيمي، حيث كان لاعب باريس سان جيرمان قد اتهم في نهاية فبراير شباط بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً.

هبة عبوك
هبة عبوك

وتمّ الكشف مؤخرا أنّ هبة عبوك طلبت عشرة ملايين يورو من أشرف حكيمي، وهو أمر لم يقبله، وأنه عَرض عليها بطريقة ودية مليونَي يورو.

ووفقاً لما تمّ نشره عبر وسائل الإعلام العديدة، فإنّه بعد رفض اللاعب طلبها، تريد هبة عبوك رفع دعوًى قضائية ضده بتهمة الاحتيال وسوء إدارة مشاريعهما المشتركة.

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وف محاولة منها لإظهار نفسها بأنها غير متأثرة بتاتا بما يشاع عنها، أشعلت هبة عبوك، ضجة كبيرة بأحدث صورها التي التقطها لها نجلها الأكبر أمين، في أثناء قضائهما وقتاً ممتعاً على الشاطئ.

هبة عبوك فخورة بابنها نعيم لالتقاطه صورها العارية على الشاطئ

هبة عبوك فخورة بابنها نعيم لالتقاطه صورها العارية على الشاطئ
هبة عبوك فخورة بابنها نعيم لالتقاطه صورها العارية على الشاطئ
هبة عبوك ترتدي ملابس بحر ذات القطعتين والفاضحة جداً
هبة عبوك ترتدي ملابس بحر ذات القطعتين والفاضحة جداً

وظهرت هبة عبوك في الصور والمقاطع التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس بحر ذات القطعتين والفاضحة جداً.

هبة عبوك بالبكيني
هبة عبوك بالبكيني

وتباهت هبة عبوك التي لا تزال قيد الانفصال عن النجم المغربي أشرف حكيمي، بأن طفلهما نعيم هو الذي التقط الصور.

“عارية على غلاف مجلة”

وسبق أن رفعت هبة مستوى الجرأة إلى أقصاها، حين ظهرت شبه عارية على غلاف مجلة، في أول لقاء بعد انفصالها عن حكيمي.

المصدررصد ومتابعة وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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