الخميس, مايو 4, 2023
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رياضة

موعد الأهلي وبيراميدز والتشكيلة في نهائي كأس السوبر المصري 2023

نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وبيراميدز

كتب فارس أبو شيحة
موعد الأهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري watanserb.com
موعد الأهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري
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وطن- يترقب عشاق الكرة المصرية في كل مكان، مباراة الأهلي وبيراميدز المثيرة والقوية، الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وبيراميدز على ملعب ( استاد محمد بن زايد)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد الأهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين لمعرفة هوية المتوج بلقب البطولة المحلية.

تشكيلة الأهلي ضد بيراميدز

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام نظيره بيراميدز، في نهائي كأس السوبر المصري 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

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دفاع التشكيلة: محمد عبد المنعم، محمد هاني (خالد عبد الفتاح)، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الأهلي
الأهلي

خط الوسط:  مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد قندوسي ( أليو دييينغ)، حسين الشحات.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا.

تشكيلة بيراميدز ضد الأهلي

وسيدخل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة الصعبة أمام الأهلي، للمنافسة على لقب كأس السوبر المصري 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي جبر، أحمد فتحي، محمد حمدي، محمد شيبي (أحمد سامي).

خط الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيق، وليد الكرتي، رمضان صبحي.

مركز الهجوم: مصطفى فتحي، فاجري لاكاي.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين الأهلي وبيراميدز، على شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق أمير محروس.

كما وستبث وقائع المباراة على قناة (ON Time Sport 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11862، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 53 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس بيراميدز في ثالث ترتيب الجدول برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.

بيراميدز
بيراميدز
المصدروطن + نادي الأهلي تويتر + بيراميدز تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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