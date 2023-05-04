ما هي دلالات اعتراف الملك محمد السادس بالهوية الأمازيغية للمغرب؟

- Advertisement -

وطن – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية في المغرب مدفوعة الأجر، على غرار الأول من شهر محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، في خطوة رحب بها المجتمع المغربي، وأمازيغه بشكل خاص.

رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب

وحسب وسائل إعلام مغربية، فقد وجه الملك محمد السادس، في هذا الخصوص، رئيس الحكومة المغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.

إقرار #رأس_السنة_الأمازيغية عطلة وطنية رسمية: "جبهة العمل الأمازيغي" تشيد باصرار جلالة الملك المتواصل على تحصين الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وطنية. pic.twitter.com/8lhYO1ASgd — 2M.ma (@2MInteractive) May 4, 2023

ويأتي هذا القرار، بحسب بيان من الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء المغربية، مساء أمس الأربعاء “تجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها العاهل المغربي، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. في ما يلي بلاغ الديوان الملكي🔽🔽https://t.co/pr7QGdrq3f pic.twitter.com/uhejhnYJb5 — Agence MAP (@MAP_Information) May 3, 2023

ويندرج، بحسب نفس المصدر، في إطار “التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

- Advertisement -

وعن دلالات هذا القرار الذي جاء بعد سنوات من المطالبة الشعبية، وفي حوار لتلفزيون “دويتشه فيله” الألماني عبر برنامج “جعفر توك” للإعلامي جعفر عبد الكريم، قال أحمد عصيد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات إنه “اعتراف بالهوية الأمازيغية للمغرب”.

وتابع “عصيد”: “واعتراف بالثقافة الأمازيغية واعتراف بالعادات والتقاليد العريقة التي كانت تمارس على هذه الأرض.”

"هو اعتراف بالهوية الأمازيغية للمغرب!" الملك المغربي يقرّ عيد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية!#جعفر_توك pic.twitter.com/Uc8uARRnHu — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) May 4, 2023

وبحسب التقرير فإنه من اليوم وصاعدا سيتمكن الأمازيغ من الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بعد قرار من الملك محمد السادس باعتباره عطلة رسمية مدفوعة، بعد سنوات من المطالبة الشعبية.

ووصف البعض هذا القرار بالتاريخي ولقي ترحيبا واسعا على وسائل التواصل.

يُذكر أن المغرب دخل الألفية الثالثة مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في رُؤية ومقاربة جديدة للأمازيغية، ليصل في دستور يوليو 2011، إلى دسترة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية، ليكون المغرب الدولة العربية الأولى التي تذهب باتِّـجاه إقرار التعددية اللغوية.

كما ويشار أنه لسنوات، ظل مطلب الحركة الأمازيغية في المغرب بإقرار رأس السنة الأمازيغية مناسبة رسمية، على غرار رأسَي السنة الميلادية والهجرية، يراوح مكانه ويثير جدالا كبيرا في المشهد السياسي بالبلاد.

نبارك للإخوة #الأمازيغ خاصة وعامة الشعب #المغربي عطلة رأس #السنة_الأمازيغية التي أقرها جلالة الملك #محمد_السادس بالأمس.. و #اسكاس_امباركي مقدما للعام القادم من دبا 🤣😂 امتدح الدكتور #شوقي_ضيف #الأمازيغ بقوله: "إذا كان #العرب أمة عريقة فى التاريخ والأنساب والأصول فإن… pic.twitter.com/xpNyC9D5mA — Alwaleed Zaher Aladawi (@AlwaleedZahir) May 4, 2023

وقد دأبت الحركة الأمازيغية وجمعيات حقوقية عديدة، على رفع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، خصوصا في ظل سريان دستور عام 2011 الذي جعل اللغة الأمازيغية رسمية إلى جانب اللغة العربية.

غير أنّ هذا المطلب الملح ظل عالقا بسبب ما تعدّه الحركة الأمازيغية غياباً للإرادة السياسية في ما يخصّ التعاطي الإيجابي مع هذا المطلب وإنصاف الأمازيغ عموماً في المغرب.

بالنسبة لي الاحتفال بالسنة الامازيغية (او السنة الفلاحية) اهم بكثير من الاحتفال بالسنة الميلادية و لاهالويين و عيد الميلاد و السنة الهجرية (بدعة). شكرا جلالة الملك ..#السنة_الأمازيغية #الصحراء_الشرقية_المغربية pic.twitter.com/A5PRcovHbh — المغرب وطني 🇹🇳🇲🇦🇱🇾 (@abdellah3366) May 3, 2023

وكانت الدولة المغربية قد اعترفت باللغة الأمازيغية في الخطاب الملكي لعام 2001 في بلدة أجدير شمالي البلاد، قبل أن يُصار إلى الاعتراف الدستوري بها لغةً رسميةً في عام 2011، في حين صدر القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيلها في مجالات الحياة في عام 2019.

من هم أمازيغ المغرب؟

“أمازيغ” كلمة أمازيغية تجمع على “إيمازيغن” ومؤنثها “تمازيغت” وتجمع “تِمازيغين”. يعني اللفظ في اللغة الأمازيغية الإنسان الحر النبيل.

تخيلها في أيام صباها

تلك التجاعيد العميقة لم تسطع أن تخفي جبروت جمالها الذي لا زال يقاوم السنين لتظهر لنا فاتنة جميلة ذات هيبة و وقار ❤️❤️ َوشم امازيغي pic.twitter.com/3gYMWk5Bh3 — طائر الجنوب (@iz_aldeen_rh63) October 2, 2020

تتباين تسميات رأس السنة الأمازيغية في المغرب من منطقة إلى أخرى، ما بين “إيض يناير” أو “إيض سكاس” أو “حاكوزة”، وهذا العام يُحتفى برأس سنة 2973 بالتقويم الأمازيغي.

يعتدّ الأمازيغ بهذا التاريخ، إذ إنّ تقويمهم يتجاوز التقويم الغريغوري (الميلادي) المعترف به عالميا بـ950 عاما.

لباس أمازيغي قبائلي 😍🇩🇿

أزول فلاون pic.twitter.com/nJK26Tm5YJ — 🇩🇿Amel أمال S (@Amel_ait_) August 26, 2020

وينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقَين، الأول يرى أن اختيار 13 يناير من كلّ عام يرمز إلى الاحتفال بالأرض والزراعة، لذا يحكى عن “السنة الفلاحية”، في حين يعيده الفريق الآخر إلى إحياء ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني.

تطبع ليلة رأس السنة الأمازيغية (12-13 يناير) طقوس احتفالية شعبية تتميّز بإعداد أطباق مخصّصة لهذه المناسبة، من بين أبرزها الكسكس بسبع خضار، و”تاكلا”.

والأخير عصيدة تحضر بمزج دقيق الشعير أو الذرة مع الماء قبل أن توضع على النار لتنضج، ثمّ تُقدَّم بعد تزيينها باللوز والتمر أو البيض المسلوق بحسب الرغبة، فيما يُسكَب وسطها زيت زيتون أو زيت أرغان أو عسل.

لباس المغربي امازيغي ليس مُجرد لباس وزركشات، إنه تاريخ يمتد لقرون، شهد العديد من الملاحم، في العصر الحديث والقديم أيضاً،ولا يكتمل اللباس الأمازيغي، إلا بحُلي من الفضة وأخرى من الأحجار الكريمة، تزيد المرأة جمالاً وإشراقة💯🇲🇦❤️🇲🇦. pic.twitter.com/BWPCL58JOW — 🧚 ملاك لينا ❤️🇲🇦❤️ (@sama_lina) April 21, 2022

وتعمد النساء إلى وضع “أغورمي” (نوى التمر) في “تاكلا” (أكلة رأس السنة) قبل تقديمها لأفراد العائلة، ويعتقد أن من يعثر على النوى في أثناء تناول العصيدة الساخنة سوف يكون الأوفر حظاً خلال السنة الفلاحية الجديدة.

كذلك تتضمن الاحتفالات إلقاء محاضرات وتنظيم أنشطة أكاديمية تنظّمها مؤسسات حكومية وجهات أمازيغية، في حين بدا لافتاً في الأعوام الأخيرة انتقال الطقوس الخاصة بالاحتفال من المجال الخاص إلى ذلك العام، لتصير ممارسة جماعية في البلاد.