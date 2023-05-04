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فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

المشهورة السعودية المقيمة في أمريكا قالت إنها تفعل ذلك "من باب الطقطقة والوناسة" فقط

كتب خالد الأحمد
هند القحطاني تلعب القمار watanserb.com
مشهورة سناب السعودية هند القحطاني
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وطن – عادت مشهورة سناب السعودية “هند القحطاني” لتثير الجدل من جديد بتصرفاتها الغريبة الشاذة وفق وصف البعض، ونشرت على حسابها في سناب مقطع فيديو لها داخل ملهى ليلي في لاس فيغاس بأمريكا وهي تلعب القمار.

هند القحطاني تلعب القمار في ملهى ليلي

وتعد لاس فيغاس الواقعة في ولاية نيفادا الأمريكية عاصمة القمار والترفيه والحياة الليلية في العالم.

وعلقت هند القحطاني على المقطع، بأن هذه هي المرة الأولى والأخيرة لها التي تدخل فيها “كازينو” والهدف كان هو الفضول ومحاولة المعرفة لما يحدث فيه.

وأضافت متجاهلة تحريم القمار في التشريع الإسلامي، أنها تلعب من باب” الطقطقة والوناسة ” بحسب وصفها.

وأردفت: “خليني أشوف هل سأخسر أم أكسب”.

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وقامت السعودية هند القحطاني بعد ذلك بتعديل شعرها ثم ذهبت بالفعل للعب وممارسة التحدي داخل الكازينو.

وظهرت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي من قلب صالة قمار وهي تبحث عن موظف يعلمها طريقة اللعب، وتتحدث قائلة:” قذفوني ونعتوني بأبشع الألفاظ” .

مقاطع جريئة لهند القحطاني

واعتادت القحطاني على الظهور بمقاطع جريئة لا تتوائم مع تقاليد المجتمع السعودي، وهي ترقص وتتمايل مرتدية ملابس قصيرة، في إطلالات عرضتها لانتقادات واسعة.

وظهر في أحد هذه المقاطع أبنائها وهم يشاهدونها وهي ترقص بمناسبة انتهاء شهر رمضان الكريم، وفور انتهاء هذا الفيديو حدثت ضجة كبيرة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تستعرض ملابس داخلية

كما ظهرت سابقا وهي تقوم باستعراض بعض الملابس الداخلية النسائية” لانجري”، بغرض الدعاية، ورأى المتابعين أن هذا الأمر لا يليق بامرأة سعودية، وبعد هذه الواقعة، أعلنت من خلال حسابها الرسمي عن تلقيها الكثير من الرسائل من مهاجميها، التي تندرج تحت بند التحرش الجنسي.

كما سبق أن نشرت صورًا لها وهي تحمل علم قوس قزح الذي أصبح رمزًا للمثلية، في إشارة إلى دعمها لهذه الفئة من الأشخاص وحقهم في الحصول على حقوقهم في ممارسة تلك الأفعال، وهو ما دعا السعوديين إلى مهاجمتها.

وتعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد نشرها الفيديو الصادم حيث قالت “مشاعل”: “إذا ذهب الشخص الى لاس ڤيغاس ( بلاد الخطيئة )ماذا سيعمل هناك ان لم يكن يريد فعل الخطيئة ،،هل يستجم مثلاً ؟!”

وتابعت متسائلة :”عجبي من المدافعين عن ضبوعة اكيد شفتوها زي ماشفناها تلعب قمار”.

وخاطبت “دان” القحطاني: ” مالذي بقي ياهند من المعاصي لم ترتكبيها وهذه كلها من الكبائر شذوذ شرب الخمر قمار”.

واستدركت: “المدافعين والمطبلين أستحوا على وجوهكم لاعاد تبررون لها أفعالها أعترفوا إنها على باطل ومرتكبة للكبائر أو انخرسوا للأبد”.

وقالت “هند” إن ما تقوم به القحطاني ليس مستغرباً بعد دعمها المثلية وقولها “جسدي ليس عورة ولا أجبر أطفالي على الصيام وقذف المعلمات بالمثلية”.

وعبرت ” سارة عن اعتقادها بأن هند القحطاني تتقصد استفزاز الناس لجذب المزيد من المتابعين وأعجبتها لعبة القمار فذهبت للعبها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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