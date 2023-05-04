فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

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وطن – عادت مشهورة سناب السعودية “هند القحطاني” لتثير الجدل من جديد بتصرفاتها الغريبة الشاذة وفق وصف البعض، ونشرت على حسابها في سناب مقطع فيديو لها داخل ملهى ليلي في لاس فيغاس بأمريكا وهي تلعب القمار.

هند القحطاني تلعب القمار في ملهى ليلي

وتعد لاس فيغاس الواقعة في ولاية نيفادا الأمريكية عاصمة القمار والترفيه والحياة الليلية في العالم.

وعلقت هند القحطاني على المقطع، بأن هذه هي المرة الأولى والأخيرة لها التي تدخل فيها “كازينو” والهدف كان هو الفضول ومحاولة المعرفة لما يحدث فيه.

وأضافت متجاهلة تحريم القمار في التشريع الإسلامي، أنها تلعب من باب” الطقطقة والوناسة ” بحسب وصفها.

وأردفت: “خليني أشوف هل سأخسر أم أكسب”.

هند القحطاني تلعب قمار 😨 ! pic.twitter.com/5Nwi0MKVu2 — monitor (@drrmonitor) May 4, 2023

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وقامت السعودية هند القحطاني بعد ذلك بتعديل شعرها ثم ذهبت بالفعل للعب وممارسة التحدي داخل الكازينو.

وظهرت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي من قلب صالة قمار وهي تبحث عن موظف يعلمها طريقة اللعب، وتتحدث قائلة:” قذفوني ونعتوني بأبشع الألفاظ” .

مقاطع جريئة لهند القحطاني

واعتادت القحطاني على الظهور بمقاطع جريئة لا تتوائم مع تقاليد المجتمع السعودي، وهي ترقص وتتمايل مرتدية ملابس قصيرة، في إطلالات عرضتها لانتقادات واسعة.

وظهر في أحد هذه المقاطع أبنائها وهم يشاهدونها وهي ترقص بمناسبة انتهاء شهر رمضان الكريم، وفور انتهاء هذا الفيديو حدثت ضجة كبيرة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تستعرض ملابس داخلية

كما ظهرت سابقا وهي تقوم باستعراض بعض الملابس الداخلية النسائية” لانجري”، بغرض الدعاية، ورأى المتابعين أن هذا الأمر لا يليق بامرأة سعودية، وبعد هذه الواقعة، أعلنت من خلال حسابها الرسمي عن تلقيها الكثير من الرسائل من مهاجميها، التي تندرج تحت بند التحرش الجنسي.

كما سبق أن نشرت صورًا لها وهي تحمل علم قوس قزح الذي أصبح رمزًا للمثلية، في إشارة إلى دعمها لهذه الفئة من الأشخاص وحقهم في الحصول على حقوقهم في ممارسة تلك الأفعال، وهو ما دعا السعوديين إلى مهاجمتها.

وتعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد نشرها الفيديو الصادم حيث قالت “مشاعل”: “إذا ذهب الشخص الى لاس ڤيغاس ( بلاد الخطيئة )ماذا سيعمل هناك ان لم يكن يريد فعل الخطيئة ،،هل يستجم مثلاً ؟!”

وتابعت متسائلة :”عجبي من المدافعين عن ضبوعة اكيد شفتوها زي ماشفناها تلعب قمار”.

اذا ذهب الشخص الى لاس ڤيغاس ( بلاد الخطيئة )ماذا سيعمل هناك ان لم يكن يريد فعل الخطيئة ،،هل يستجم مثلاً 🤨

عجبي من المدافعين عن ضبوعه

اكيد شفتوها زي ماشفناها تلعب قمار

وتقول تبي نتعلم مع بعض مين وصاك علينا تعلمينا وليه مالعبت وجربتي بالخفاء ليه بالعلن!!#عجوز🌈 #هند_القحطاني pic.twitter.com/x9b9iSdtSE — مشاعل (@Maeea101) May 4, 2023

وخاطبت “دان” القحطاني: ” مالذي بقي ياهند من المعاصي لم ترتكبيها وهذه كلها من الكبائر شذوذ شرب الخمر قمار”.

واستدركت: “المدافعين والمطبلين أستحوا على وجوهكم لاعاد تبررون لها أفعالها أعترفوا إنها على باطل ومرتكبة للكبائر أو انخرسوا للأبد”.

وقالت “هند” إن ما تقوم به القحطاني ليس مستغرباً بعد دعمها المثلية وقولها “جسدي ليس عورة ولا أجبر أطفالي على الصيام وقذف المعلمات بالمثلية”.

بعد دعم المثليه وبعد جسدي ليس بعوره وبعد لا اجبر اطفالي على الصيام وبعد قذف المعلمات بالمثليه وصلت للقمار الزباله وتقولون ليش هند بالذات تحاربونها لانها مجنده لتوصيل افكارها والي يقول غير كذا حمار ايش الفايده تعلمينا انك تلعبين قمار وتعلمينا الطريقه يا حثاله #هند_القحطاني — hind (@hind95395340) May 4, 2023

وعبرت ” سارة عن اعتقادها بأن هند القحطاني تتقصد استفزاز الناس لجذب المزيد من المتابعين وأعجبتها لعبة القمار فذهبت للعبها.