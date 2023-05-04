الخميس, مايو 4, 2023
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حياتنا

عروس طنطا.. “فاحشة قوم لوط” سبب قتلها بعد يومين من زفافها!

اعترف القاتل أنه تعدى على عروسه قاصدًا موتها وإزهاق روحها لرفضها إعطائه حقوقه الشرعية

كتب رفيف عبدالله
عروس طنطا..
عروس طنطا
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وطن– نفت والدة عروس طنطا، التي ذبحها زوجها عقب مرور 48 ساعة على زواجهما، ما قاله الجاني في الاعترافات حول سبب القتل.

فاحشة قوم لوط

وقالت والدة الضحية آية الشبيني، المعروفة إعلامياً بـ”عروس طنطا“، إن ابنتها أخبرتهم بأن زوجها يريد معاشرتها من الدبر، ويأتي بفاحشة قوم لوط.

وأوضحت الأم أن ابنتها طلبت منها كتم السر، مشيرة إلى أنها نصحتها بالصبر لأنهما في بداية حياتهما الجديدة.

وأضافت في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “لما رحت لبنتي قالت لي عاوز يعمل زي قوم لوط.. ويعمل الحرام.. قولتها اصبري انتو لسه ما أخدتوش على بعض وانتو في البداية وعرسان جداد”.

شذوذ على هاتفه!

وتابعت: “مش مبرر إنه يقتلها علشان ياخد حقه.. والموضوع مش دهب ولاحق شرعي.. مش مبرر إنه يقتلها ويدبحها زي الفرخة.. وكان كلمني.”

وزادت الأم المكلومة: “بنتي كانت كتومة جدا.. ودايما كانت تقوله في خلافاتهم اتقي الله يا محمد.. خد شقى عمرى مني.. وما فيش سبب ولا مبرر للقتل”.

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ولفتت الأم إلى أنها لم تجد من قاتل ابنتها، إلا كل مودة تجاهها، مؤكدة أنها لو شكت للحظة أنه ينوي الغدر بها، لما تركتها معه.

وقالت: “لو كنت حاسة بحاجة أنه يغدر بيها كنت أخدتها معايا.. بنتي شافت عليه حاجة على الموبايل.. وبطلب يفرغوا هواتف زمايله”.

حقوق شرعية

وكان الزوج المتهم، قد اعترف أنه تعدى عليها قاصدًا موتها وإزهاق روحها لرفضها إعطائه حقوقه الشرعية.

وقال قاتل عروس طنطا في التحقيقات: “تسللت من خلفها وهي تجلس على طرف السرير وتمسك هاتفها المحمول.. وقمت بالتعدي عليها بالطعنات من الخلف حتى وقعت على الأرض أمام السرير”.

وتابع: “قمت بطعنها طعنات متتالية حتى تأكدت أنها فارقت الحياة”.

وأكد المتهم أنه بيّت النية وجهز سلاحًا أبيض من المطبخ للتخلص من زوجته.

لا تزال بكراً

واعترف الزوج بقتل زوجته لرفضها طلباته للفراش وامتناعها عن ممارسة العلاقة الزوجية، مضيفاً أنه نشبت بينهما مشادة حادة اضطر على إثرها لذبحها بسكين وإنهاء حياتها.

من جانبه، قال أيمن الشبيني محامي العروس، إنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أن (عروس طنطا) ما زالت بكراً.. مضيفاً أنّ والدة العروس زارت ابنتها في منزل الزوجية صبيحة يوم الزفاف وكانت الأمور طيبة وطبيعية ولا يوجد ما يشير لأي خلافات أو مشاكل.

وأضاف أنه وفق ما علمته الأسرة، فإن الزوج انهال طعناً بسكين أبيض على زوجته وسدّد لها طعنات قاتلة، وأصابها بجرح ذبحي في الرقبة وقطع في أصابع اليد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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