ضجة في العراق بعد تداول فيديو هدم برج صدام.. ما علاقة مصر؟

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وطن – انتشر مقطع فيديو أثار كثيرا من الجدل، بعدما أظهر لحظة هدم برج في مجمّع سياحي في العاصمة العراقية بغداد، فيما تبين أن الأمر ليس دقيقا.

وأظهر في الفيديو مشهد لانهيار بناء على شكل برج، وقال مروجوه: “هدم برج صدّام في الجزيرة السياحية”.

يُشار إلى أن الجزيرة السياحية المشار إليها في الفيديو المتداول تقع عند طرف مدينة بغداد الشمالي في نهر دجلة، وتضم برجاً ومرافق أخرى.

حقيقة مقطع الفيديو

تبين من خلال التحقق أن الفيديو لا يظهر هدم برج في العراق، فقد أرشد التفتيش عن مشاهد ثابتة منه على محركات البحث إلى نسخ من زوايا مختلفة منشورة على يوتيوب وفيسبوك سنة 2021.

وجاء في التعليقات المرافقة أن المقاطع تُظهر عملية هدم برج في مدينة كفر الدوار في محافطة البحيرة شمال مصر.

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وبتعميق البحث أكثر، يمكن العثور على مقطع فيديو آخر حيث يظهر البرج نفسه قبل هدمه، وقال ناشره إنه لبدء إزالة شركة “الغزل والكيماويات في البحيرة”، وفق وكالة فرانس برس.

على ضوء ذلك، يظهر اسم الشركة المذكورة في تقارير إخبارية عدّة حول قرار إزالة منشآت الشركة، في إطار مشروع لتطوير المنطقة.

أما برج الجزيرة السياحيّة في بغداد فهو مازال قائماً ولم يخضع لأي إزالة، ويمكن العثور على صور حديثة له على خدمة خرائط غوغل.

وسبق أن ظهر هذا الادّعاء نفسه في سنوات سابقة، ففي العام 2021 أصدرت منصّة “التقنيّة من أجل السلام” العراقيّة المتخصّصة في الردّ على الأخبار المضلّلة، تقريراً يُفنّد هذا الادّعاء، لكن ذلك لم يحل دون تواصل انتشاره على مواقع التواصل حتى الآن.