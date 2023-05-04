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ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان ويصفهن بـ”العاهرات”.. تغريدة منسية كشفت نواياه!

ناشطون دشنوا وسما بعنوان سيديهات فنادق دبي استنكرو خلاله استخدام أبو ظبي سياسة الابتزاز الجنسي في ملاحقة السياسيين والناشطين والمثقفين والإعلاميين

كتب سالم حنفي
ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان watanserb.com
ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان
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وطن- بالتزامن مع تداول وسم “سيديهات فنادق دبي” الذي يتصدر موقع التدوين المصغر “تويتر” منذ أيام، والذي كشف من خلاله الناشطين كيف تقوم أبوظبي بابتزاز الكثير من الإعلاميين والكتاب عبر سيديهات تحتوي مشاهد جنسية لهم من داخل الفنادق، أعاد الناشطون تداول تغريدة لضاحي خلفان تكشف صدق ما كشفوه.

وفي تغريدته التي تعود لشهر يوليو/تموز 2016، اعترف نائب رئيس شرطة دبي باتباع أجهزته الامنية بتصوير المخالفين لسياسات أبوظبي في أوضاع مخلة، إلا انه حاول تبرير ما يفعلوه بالطعن في شرف النساء من جماعة الإخوان المسلمين.

ضاحي خلفان يعترف بمراقبة المعارضين

وقال “خلفان” في تعليقه على ما أثير حينها عن تجسس أمن الدولة الإماراتي على معارضيه وغيرهم ممن يسهل ابتزازهم لاستمالتهم في صف أبو ظبي:” صورنا مومسات الاخوان صوت وصورة متعريات.. ملعونات ويلعلن بعد”، على حد قوله.

خلفان يتطاول على نساء الإخوان
خلفان يتطاول على نساء الإخوان

خلفان يتطاول على نساء الإخوان

وواصل نائب رئيس شرطة دبي الطعن في شرف نساء الإخوان متحدثا عن نفسه بالقول:” ضابط شرطة عارف عهر الاخوانيات”.

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وكان وسم “سيديهات فنادق دبي”، قد تصدر موقع التدوين المصغر “تويتر” بالتزامن هجوم الذباب الموالي لدولة الإمارات على الناشط الكويتي وليد المطيري بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يهتف بقوله: “الحرية لفلسطين” أمام ركاب طائرة إسرائيلية في مطار دبي.

الناشطون عبر تويتر ومن خلال الوسم قادوا حملة مناهضة للنظام الإماراتي استنكرو خلالها استخدامه سياسة الابتزاز الجنسي في ملاحقة السياسيين والناشطين والمثقفين والإعلاميين، استعرضوا خلالها نماذج من التهديدات والمخاطر التي تلاحق السائحين المقيمين في فنادق دبي.

من جانبه، اكد أنيس منصور، الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن” أن “فنادق دبي أكبر من مجرد فنادق .. بل هي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز”.

ونشر حساب موقع “ها عدن” الرسمي مقطع فيديو يثبت بالدليل القاطع قيام السطلطات الإماراتية بمراقبة المقيمين في الفنادق عبر كاميرات سرية.

ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان ويصفهن بالعاهرات
ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان ويصفهن بالعاهرات

العثور على كاميرات مراقبة في غرفة فندق بالرياض!

ويبدو أن هذه السياسة لم تقف عند حدود الإمارات، بل انتقلت على ما يبدو لأجهزة الامن السعودية التي يحكمها فعليا محمد بن سلمان الذي يتخذ من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ملهما له.

وتداول الناشطون مقطع فيديو تمّ التقاطُه في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، يوثّق فيه أحد الأشخاص ما عثر عليه في الغرفة.

وقال المتحدث في الفيديو، إنه وجد ما يبدو أنه معطر جو، معلّق أمام السرير مباشرة لكنه من خلال فكِّه تبين أنه عبارة عن كاميرا تصوير.

ودعا المتحدث، للانتباه جيداً حال حجز غرفة في أيّ فندق أو شقة مفروشة، أن يتأكّد مما تحتويه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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