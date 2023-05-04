ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان ويصفهن بـ”العاهرات”.. تغريدة منسية كشفت نواياه!

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وطن- بالتزامن مع تداول وسم “سيديهات فنادق دبي” الذي يتصدر موقع التدوين المصغر “تويتر” منذ أيام، والذي كشف من خلاله الناشطين كيف تقوم أبوظبي بابتزاز الكثير من الإعلاميين والكتاب عبر سيديهات تحتوي مشاهد جنسية لهم من داخل الفنادق، أعاد الناشطون تداول تغريدة لضاحي خلفان تكشف صدق ما كشفوه.

وفي تغريدته التي تعود لشهر يوليو/تموز 2016، اعترف نائب رئيس شرطة دبي باتباع أجهزته الامنية بتصوير المخالفين لسياسات أبوظبي في أوضاع مخلة، إلا انه حاول تبرير ما يفعلوه بالطعن في شرف النساء من جماعة الإخوان المسلمين.

ضاحي خلفان يعترف بمراقبة المعارضين

وقال “خلفان” في تعليقه على ما أثير حينها عن تجسس أمن الدولة الإماراتي على معارضيه وغيرهم ممن يسهل ابتزازهم لاستمالتهم في صف أبو ظبي:” صورنا مومسات الاخوان صوت وصورة متعريات.. ملعونات ويلعلن بعد”، على حد قوله.

صورنا مومسات الاخوان صوت وصورة متعريات.. ملعونات ويلعلن بعد. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 25, 2016

خلفان يتطاول على نساء الإخوان

وواصل نائب رئيس شرطة دبي الطعن في شرف نساء الإخوان متحدثا عن نفسه بالقول:” ضابط شرطة عارف عهر الاخوانيات”.

ضابط شرطة عارف عهر الاخوانيات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 25, 2016

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وكان وسم “سيديهات فنادق دبي”، قد تصدر موقع التدوين المصغر “تويتر” بالتزامن هجوم الذباب الموالي لدولة الإمارات على الناشط الكويتي وليد المطيري بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يهتف بقوله: “الحرية لفلسطين” أمام ركاب طائرة إسرائيلية في مطار دبي.

حبيت بس اغثهم وانا راجع من دبي ماتحملت اخليهم يتونسون pic.twitter.com/G1XQSAUIGP — وليد المطيري (@Kuwaiti_Free1) April 27, 2023

الناشطون عبر تويتر ومن خلال الوسم قادوا حملة مناهضة للنظام الإماراتي استنكرو خلالها استخدامه سياسة الابتزاز الجنسي في ملاحقة السياسيين والناشطين والمثقفين والإعلاميين، استعرضوا خلالها نماذج من التهديدات والمخاطر التي تلاحق السائحين المقيمين في فنادق دبي.

إذا سافرتوا للإمارات في عمل والا أي سبب دعاكم للسفر

حتى النوم ناموا بثيابكم و عمايمكم و عليها العقال

لا تفسخ ثوبك الا في السعودية

هذولي حتى المونتاج و الفبركة يفبركون

طبعا الخطة اسرائيلية شوفوا تغريدة ايدي كوهين pic.twitter.com/xwqRdKXZo9 — نحن السعوديين |وليد بن مبيريك (@Alwaleed_mbw) April 29, 2023

من جانبه، اكد أنيس منصور، الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن” أن “فنادق دبي أكبر من مجرد فنادق .. بل هي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز”.

فنادق دبي أكبر من مجرد فنادق .. بل هي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز #سيديهات_فنادق_دبي pic.twitter.com/RxV840YFDd — أنيس منصور (@anesmansory) April 30, 2023

ونشر حساب موقع “ها عدن” الرسمي مقطع فيديو يثبت بالدليل القاطع قيام السطلطات الإماراتية بمراقبة المقيمين في الفنادق عبر كاميرات سرية.

شاهد كاميرات تجسس تصوير في فندق داخل دبي #سيديهات_فنادق_دبي pic.twitter.com/74M5iix5IH — هنا عدن huna aden (@HUNAADEN1) May 1, 2023

العثور على كاميرات مراقبة في غرفة فندق بالرياض!

ويبدو أن هذه السياسة لم تقف عند حدود الإمارات، بل انتقلت على ما يبدو لأجهزة الامن السعودية التي يحكمها فعليا محمد بن سلمان الذي يتخذ من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ملهما له.

وتداول الناشطون مقطع فيديو تمّ التقاطُه في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، يوثّق فيه أحد الأشخاص ما عثر عليه في الغرفة.

وقال المتحدث في الفيديو، إنه وجد ما يبدو أنه معطر جو، معلّق أمام السرير مباشرة لكنه من خلال فكِّه تبين أنه عبارة عن كاميرا تصوير.

ودعا المتحدث، للانتباه جيداً حال حجز غرفة في أيّ فندق أو شقة مفروشة، أن يتأكّد مما تحتويه.