الخميس, مايو 4, 2023
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رياضة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب ريال مدريد .. تعرف على تفاصيلها

ريال مدريد سيدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الإنجليزي بيلينغهام

كتب فارس أبو شيحة
تعاقد ريال مدريد مع جود بيلينغهام watanserb.com
تعاقد ريال مدريد مع جود بيلينغهام
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وطن- يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من إتمام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام  قبيل بدء سوق الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفق ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسبانية والألمانية، فإن إدارة ريال مدريد قد حسمت بالفعل التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام. لاعب بوروسيا دورتموند الألماني قبيل بدء سوق الانتقالات الصيفية.

جود بيلينغهام
جود بيلينغهام

اتفاق ريال مدريد مع جود بيلينغهام

ويعد نجم الكرة الإنجليزية بيلينغهام الذي وافق بالفعل على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد. بصفقة وصلت قيمتها 100 مليون يورو، إلا أن نادي دورتموند الألماني يريد المزيد لإتمام هذه الصفقة.

ولفت النجم الإنجليزي جود بيليغهام، أنظار الجميع خلال مشاركته الدولية. مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم قطر 2022، وكان من أبرز المهتمين بالتعاقد معه ريال مدريد ومانشستر سيتي .

بوروسيا دورتموند والدوري الألماني

وسجل لاعب بوروسيا دوتموند بيلينغهام 21 هدفاً، خلال مشاركته في 130 مباراة بقميص النادي الألماني منذ قدومه عام 2020.

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وفي ذات السياق، قالت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن صفقة جود بيلينغهام لن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بين ريال مدريد وبوروسيا دوتموند. إلا حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل المنافسة القوية لفريق بوروسيا مع البايرن على الصدارة.

ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة التعاقد مع بيلينغهام
ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة التعاقد مع بيلينغهام

كما وستكون صفقة ريال مدريد للتعاقد مع النجم الإنجليزي بيلينغهام. كبديل عن لاعبي خط الوسط القديم لوكا مودريتش وزميله توني كروس.

وكان ريال مدريد قد تعاقد في سوق الانتقالات الماضية على مستوى خط الوسط مع الفرنسيين أوريلين تشواميني وكامافينغا، إلى جانب الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي كاسيميرو وانتقال الأخير إلى صفوف مانشستر يونايتد.

يذكر بأن عقد النجم الإنجليزي بيلينغهام مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، سينتهي في صيف عام 2025.

المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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